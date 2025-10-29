【レポート】木村拓哉と山田洋次監督が熱いハグ！「こういう先輩がいらっしゃるとやる気が出ますよね」（木村）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

山田英二監督の最新作『TOKYOタクシー』（11月21日公開）が、『第38回東京国際映画祭』の「センターピース作品」として上映され、キャストの倍賞千恵子、木村拓哉、そして山田洋次監督が舞台挨拶を行った。

イベントでは本作のシンガポール、台湾、香港での公開が決定したことが発表された他、映画界への貢献を称える「特別功労賞」が山田洋次監督に贈られ、会場は歓喜の渦に包まれた。

■木村拓哉が『TOKYOタクシー』撮影時のエピソードを披露

オープニング作品、クロージング作品と並ぶ目玉作品として映画祭の中盤を盛り上げる大作であり、特別な存在感と大きな話題を象徴する「センターピース作品」として上映された本作。

すみれ（倍賞）と浩二（木村）の“たった1日の旅”を堪能した観客の感動も冷めやらぬなか、豪華キャストと監督が登場すると場内は大きな拍手に包まれた。

そして、本作が日本のみならずシンガポール、台湾、香港での公開が決定したことが、発表された。

倍賞は「映画祭でこんなふうに通訳をしていただいて、皆さんの前でお話するのはなかなか経験がないので戸惑っています。一生懸命にみんなでひとつの山を登ったと思っているので、とてもうれしく思っています。スタッフや共演者の皆さんと、せーので『TOKYOタクシー』という山に登り始めました。最初は形がない山だったんですけど、富士山よりも素晴らしい『TOKYOタクシー』という山に登ることができました。私にとって忘れられない作品になりました。たくさんの方に見ていただければ嬉しいです。」と喜びの想いを告白。

木村も「今は、ご家庭にいてもスイッチをひとつ押せばいろいろなコンテンツが楽しめる世の中になっていますが、映画のスクリーンと特別な音響が置かれた環境に身を置くということは、僕にとって非常にスペシャルな状況だと思います。その環境下で作品を受け取ってくれるというのは、いちばんうれしいことなので、世界中の人がどのような価値観でこの作品を観てくださったのか、すごく興味を持っています」と語った。

この発言を受けて山田監督は「木村君が言ったとおり、映画はやっぱり劇場で観るのがいいな、映画を愛する大勢の人たちとスクリーンで一緒に観るのが“映画”なんだと改めて感じました。映画を撮影時は、劇場の大きなスクリーンで見てもらうことを想定して作っています。この作品も撮影しながらも『スクリーンで大勢の人に観てもらうんだよ。そのつもりで作れ』と自分に言い聞かせていました。今日は、本当に素晴らしい上映会だと思います」と、映画祭に集まった観客にメッセージを贈った。

そんな山田監督はこの日、「特別功労賞」を受賞。

東京国際映画祭チェアマン 安藤裕康からトロフィーを受け取った山田監督は「長い間、映画を撮ってきたことを褒められて、今回この賞をいただけたと戸惑いながらも思っています。僕が助監督として映画界に入った70年近く前は、日本映画は本当に充実していました。まさしく日本映画の黄金時代だったと思います。まだテレビもそれほど普及していなかったし、韓国や中国もそこまで映画を作っていませんでしたので、映画には多くの観客が集まり娯楽の王座だったんです。そのころの映画界は豊かでゆとりがあったと思います。その時代に比べると、今は苦しい時代で、今の映画人は苦労して映画を撮っているので時々可哀そうに思うこともあります。そういう時代だからこそ、このような映画祭で『映画は何て素晴らしいものだ』と、もう一度日本のみならず世界中の人たちと考えたいです。そして映画を鑑賞し、称える、そういう催しがあることを本当に感謝しています。これからも、この映画祭が日本の映画界に実りを与えてくれることを心から期待しています」と喜びの想いを告白。

倍賞と木村からは花束を贈られ、木村からは熱いハグも。

本作で70作品目のタッグとなる倍賞は「山田さんの熱い想いがヒシヒシと伝わってきました！ そのような監督と今回ご一緒できて、本当にうれしく思っております。これからも美味しいものをたくさん食べて、今後ともお体に気を付つけてもっともっと映画をたくさん撮ってください！ いつも『本番いくよ！ 撮るよ！』って言いながらも、なかなか撮影が始まらない仕事場で、またご一緒できる日を楽しみにしています」と、再タッグへの期待を寄せた。

さらに、山田監督の代表作である『男はつらいよ』の舞台であり、本作の物語の出発地点でもある柴又にゆかりを持つ木村は「自分は幼少期に柴又に住んでいたこともあり、『男はつらいよ』の撮影現場を見ていました。そのことを監督に伝えたら『そうか、君はいたのか』って言われたのを今でも覚えています。今回は時代劇ではなく現代劇として、今の柴又帝釈天の前で倍賞さん演じるすみれさんを車で迎えに行き、物語がスタートしました。スタッフや共演者たち山田組だけではなく、あの街の方々が『また山田組がここで撮影をする』ということで、現場全体が脈を打ちだした雰囲気を感じました」と撮影時のエピソードを披露。

さらに「監督が『パリタクシー』をご覧になって、東京版でリメイクしたいというところから話がスタートしたというのをお聞きして、本当に自分の欲や興味や愛情をお持ちになっているんだなと感じました。だからこそ、まだまだ現役であり、今回の功労賞の受賞にも繋がっているんだなと思います。こういう先輩がいらっしゃるとやる気が出ますよね。『TOKYOタクシー』には、出演していた人間だけではなく、撮ってくれていた人も、照明を当ててくれた人もいます。その山田組全体の最たる位置にいる山田洋次という人が、この作品を僕に届けてくれたと感じました。作品をご覧になった方にも『こんな先輩がいるんだな』と感じ取っていただければ、生きていく力や現役であり続ける力を持っていただけると思います」と語った。

そして最後には、山田監督が「これからも東京国際映画祭が充実した催しでありますように、心から願っております。今日は本当にありがとうございました」と会場にメッセージを贈り舞台挨拶は幕を閉じた。

■映画情報

『TOKYOタクシー』

11月21日（金）全国ロードショー

出演：倍賞千恵子 木村拓哉

蒼井優 迫田孝也 優香 中島瑠菜

神野三鈴 イ・ジュニョン マキタスポーツ 北山雅康 木村優来

小林稔侍 笹野高史

監督：山田洋次

脚本：山田洋次 朝原雄三

原作：映画『パリタクシー』（監督：クリスチャン・カリオン）

配給：松竹

(C)2025映画「TOKYOタクシー」製作委員会

