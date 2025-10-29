2025年10月10日（金）、テイクアウト専門の『鰻のひつま屋 札幌駅前店』がオープンしました。

鰻のひつま屋 札幌本店外観 画像：鰻のひつまや札幌本店

『鰻のひつま屋』は、北海道初のひつまぶし専門店として2025年4月に札幌市にオープン。ニホンウナギと国産和牛を贅沢に使ったひつまぶしが人気です。

画像：鰻のひつまや札幌本店

『鰻のひつま屋』のひつまぶしの特徴はなんと言ってもこだわりの『黄金出汁』。利尻産の昆布と国産本鰹から丁寧にとった黄金色の1番出汁は鰻の甘みのある脂と相性が抜群で、鰻をさっぱりと楽しめます。

そんな『鰻のひつま屋』から、テイクアウト専門店が誕生。

画像：鰻のひつまや札幌本店

『鰻のひつま屋 札幌駅前店』では、ニホンウナギを使用したうな重・ひつまぶし弁当の他、おにぎりなどが販売されています。お米は北海道産のゆめぴりか新米を使用。ボリューミーな『鰻のおにぎり』（497円～）や、国産和牛カルビを使った『和牛時雨煮おにぎり』（648円）など魅力的なメニューが盛りだくさんです！

詳細情報

鰻のひつま屋 札幌駅前店

住所：北海道札幌市北区北7条西5丁目5-9 ＩＴＭビル

北海道Likers編集部のひとこと

お米は北海道産ゆめぴりか新米、海苔は国産高級海苔が使用されており、食材にこだわったおにぎりを楽しむことができる『鰻のひつま屋 札幌駅前店』。

ここでしか食べることのできない、ちょっと贅沢なおにぎりは1日85個限定。10月は数量数限定での販売となっています。

11月以降は数量とメニューを増やして新しいおにぎりが販売される予定なんだとか。今後の新メニューも楽しみですね◎

文／北海道Likers

