Samsungが三つ折りスマホを世界初披露。広げると10インチ？
一体いくらになるんだ...。
まもなくお披露目されるのでは？とウワサされていたSamsung（サムスン）初の三つ折りスマートフォン。韓国で開催されたAPEC CEOサミットにて、ついにその実機が初披露されたようです。
二つ折りではなく三つ折り。広げると10インチのタブレットサイズになる
朝鮮日報によると、お披露目されたSamsungの三つ折りスマホには端末を開閉するためのヒンジが2つ備わっていて、メインディスプレイはサブディスプレイが3枚横並びになっているような構造だったとのこと。
Here's your first look at the Samsung Galaxy Z TriFold.- Trakin Tech English (@trakinenglish) October 28, 2025
Screen when folded: 6.5-inch
Screen when unfolded: 10-inch
It might be announced later this week.
Source: Chosun Media pic.twitter.com/EhT4i1hW2k
サブディスプレイのサイズは（Galaxy Z Fold7と同じ）約6.5インチ、メインディスプレイのサイズは約10インチになると予想されています。
また、The Korea Economic DailyはSamsungの三つ折りスマホの厚みに関して、端末を広げた状態で約4.2ミリ、折りたたんだ状態で約1.2cm〜1.5cmになると伝えています。約4.2ミリとはGalaxy Z Fold7を広げた状態の厚みと同じということになります。あの驚愕の薄さが三つ折りスマホでも実現するかもって考えたら興奮します。
今回お披露目されたSamsung初の三つ折りスマホはガラスケースに収められた状態で展示されたとのことで、残念ながら実機に触れることはできなかった様子。ワクワクに満ち溢れた魅力的なデバイスになる予感がしますが、本体価格は約2800ドルになるとも予想されています。うん、たっっっかい。
グローバル展開として日本でも発売されるのか気になるため、Samsungからの続報を楽しみに待ちましょう。
Source: The ChosunMedia, The Korea Economi Daily via MacRumors