¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¡¦±üÅÄ½¤Æó¡¢¥È¥è¥¿¤ÎSUVÇ¼¼Ö¤òÊó¹ð¡Ö¤Þ¤¢¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤«¤Á¤£¼Ö¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡¡¡ØTHE SECOND¡Ù2ÂåÌÜ²¦¼Ô
¡¡¡ØTHE SECOND¡ÁÌ¡ºÍ¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Á2024¡Ù¤Ç2ÂåÌÜ²¦¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î±üÅÄ½¤Æó¡Ê43¡Ë¤¬29Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖËÜÆüÌµ»ö¡¢Ç¼¼ÖÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡È°¦¼Ö¡É¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤Þ¤¢¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×Ç¼¼Ö¤µ¤ì¤¿¥È¥è¥¿¼Ö¤È2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î±üÅÄ½¤Æó
¡¡±üÅÄ¤¬¹ØÆþ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥è¥¿¤ÎSUV¼Ö¡ØHARRIER¡Ê¥Ï¥ê¥¢¡¼¡Ë¡Ù¡£¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¼Ì¿¿¤ÏÇ¼¼Ö¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¤È¤é¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢µÇ°¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¥µ¥ë¥´¥ê¥é¤é¡¢·Ý¿ÍÃç´Ö¤¿¤Á¤Î»Ñ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÇ¼¼Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¢¡ª¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¡Ö¤¤¤«¤Á¤£¼Ö¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¤¤Ä¤«±¿Å¾¤·¤Æ¤ëÆ°²è¤â¸«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
