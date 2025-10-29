龍宮城・冨田侑暉、“昔からの友達”MAZZEL・NAOYAは「憧れの先輩」だった NAOYAが驚いた大人な一面・冨田が聞きたい美肌の秘訣…お互いを深掘り【「セラピーゲーム」インタビューVol.1】
【モデルプレス＝2025/10/29】日本テレビ系ドラマ「セラピーゲーム」（10月29日スタート／毎週水曜24時59分〜／FODにて先行独占配信・Tverにて見逃し配信・Huluにて放送終了1週間後から配信）にてW主演を務める8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）のNAOYA（なおや／22）と7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城の冨田侑暉（とみた・ゆうき／20）にインタビュー。Vol.1では、実は「5〜6年の仲」だという2人の当初の第一印象や今だからこそお互いに聞きたいことを教えてもらった。
【写真】人気BL実写ドラマ2人の密着フォト
本作は「BLアワード シリーズ部門」を4年受賞し、シリーズ累計130万部を突破した日ノ原巡氏の人気漫画が原作。ゲイのカメラマン・三兎湊（みと・みなと）は、失恋したばかりの獣医学生・生嶋静真（いくしま・しずま）と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。しかし、翌朝、湊の隣で目覚めた静真は湊のことを全く覚えていなかった。この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は彼らと“静真を惚れさせることが湊に出来るか”賭けをすることに。賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っ直ぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始める。NAOYAは“ツンデレフォトグラファー”の湊役を、冨田は“スパダリ獣医学生”の静真役を演じる。
― お互いに抱いた第一印象を教えてください。
NAOYA：（冨田を指差しながら）はい、お願いします。
冨田：俺から？（笑）NAOYAとは元々昔からの友達で、5〜6年の仲なのですが、当時の第一印象は本当に「憧れの先輩」でした。
NAOYA：え？そうなん？今初めて知りました！
冨田：本人に初めて言いました。自分が芸能界に入ってすぐの先輩というのもあって、すごく輝いている人だなという印象でした。
― そんなNAOYAさんと共演が決まった時は嬉しかったですか？
冨田：そうですね。でもNAOYAにはそこからすぐ仲良くしてもらったので、もう友達という感じで。あともう2人仲の良い友達がいて、その4人で一緒によく旅行とかお泊まり会をしていたので、まさかこういう形でまた東京でお仕事できるとは思っていなくてすごくびっくりしました。（NAOYAの方を向き）ありがとうございます。
NAOYA：こちらこそです！（笑）関西でずっと仲良かったのが、お互い上京してからまた仕事で共演するなんて「そういうこともあるんやな、人生って」と思いました。
― NAOYAさんは最初にお会いした時の印象はどうですか？
NAOYA：ほんまに“バブみが強かった”というか、赤ちゃんみたいな…（笑）。
冨田：嘘つけ！（笑）
NAOYA：でも本当に当時はめっちゃ可愛くて「NAOYAくん、なんでも教えてください！」「滋賀から来ました！冨田です！」みたいな感じだったんですよ。それでめっちゃ仲良くなったんですけど、東京で仕事するってなった時にはすごく大人っぽくなっていて「NAOYA行くよ」「立ち位置ここやで」と率先して教えてくれたり、仕事を引っ張ってくださったりしてすごくありがたいなと思います。自分より大人な存在になっていました。すごい親心です。
― 今回「セラピーゲーム」への出演が決まった際に、何か話したことや相談したことなどはありますか？
NAOYA：決まってから話したことで1番覚えているのは電話じゃない？
冨田：電話だわ！でも具体的に「セラピーゲーム」の湊・静真というのは現場に来てからかな？
NAOYA：本読みの時かな？
― 「どういうふうに演じようかな」みたいなお話はお互いにしましたか？
2人揃って：し………ました…絶対してるんですけど…。（一生懸命2人で思い出す様子）
冨田：何を話したっけ。
NAOYA：自然に見えるように自然な演技になるように、お互い普段の自分たちも意識したり、監督さんも含めて一緒に演技の練習をしたりしました。
冨田：2人とも原作を読んで、すごく原作のファンになって、この世界観を自分たちが演じる上で「ちゃんと観てくださる方に届けないと」という思いで、そこはキャラクターに忠実になるところも2人で考えて演技に挑もうという話をしました。
― 普段からワンシーンごとに「これどうかな？」と相談するタイプですか？
NAOYA：演技はもう（冨田が）引っ張ってくださっていたのでもう聞いていましたね。「ここってこういう表情で合ってるんかな？」とか。
冨田：全然！（笑）でも確かに自分も結構そういう話は2人でしているイメージが多かった現場だったなと思います。
― 5〜6年仲を深めているからこそ分かるお互いの好きなところを教えてください。
冨田：現場の時もそうでしたけど、本当にNAOYAがいてくれるだけですごく現場の雰囲気が明るくなりますし、いるだけで太陽みたいな存在の人だなと思います。だから、そういうところは自分ももっともっと見習いたい、身につけたい能力だなと思いました。
NAOYA：いやいやいや！（笑）
― NAOYAさんはいかがですか？
NAOYA：好きなところはもう100個ぐらいあるんですけど…。
冨田：ですよね〜？（笑）
NAOYA：その中の1つとしたら、さっきも言った自分よりすごく引っ張ってくれるところと、何を言っても優しく包み込んでくれるというか、目がすごく優しいんやなと思いました。僕、すごい嬉しかったことがあって。撮影中に僕がタピオカを飲みたいとずっと言っていたら買ってくれました！
冨田：（その後の沈黙に笑いをこらえきれず）ふふふ（笑）。
― 現在もオーディションを経てダンスボーカルグループで活動し、俳優としても活躍されているという共通点がございます。境遇が似ている2人が今だからこそお互いに聞いてみたいことはありますか？
NAOYA：結構知ってるからなぁ…冨田のこと。何やろな…あまり聞いたことがないのはもう「どこの美容室に行っていますか？」くらいのレベルなので（笑）。何を知らんやろ。
冨田：（手を勢いよくあげて）でも俺あります！
NAOYA：なになになに？
冨田：NAOYAってめっちゃ肌が綺麗じゃないですか。だから肌のお手入れをどうしているのかなって。
NAOYA：何もしてません！
― 何もしていなくてそんなにお綺麗なんですか！？
NAOYA：嘘です、嘘です。めっちゃ嘘なんですけど（笑）。それほんまに思ってる？（笑）
冨田：本当に思ってる。
NAOYA：毎日パックしています。最近はまたサボり始めてしまったんですけど、撮影期間はもうずっと毎日バックしていました。
冨田：あ、そうなんだ！毎日してたんだ。
NAOYA：うん、毎日。あとは食事制限もしていました。
― 食事制限はどういったものを控えたりしていたんですか？
NAOYA：甘いものは控えるとか、タンパク質を多めに摂って筋トレをする、乳製品もあまり摂らへんようにするとか、毎回食べるごとに先生に相談しながらやっていました。
― すごくストイックですね！NAOYAさんの秘訣を聞いて、冨田さんはいかがですか？
冨田：俺も一応食事制限はしたんですけど、ここまでストイックじゃなかったなと思います。
― ちなみにどんな食事制限を？
冨田：基本的にあまり糖質を摂らないようにしていたのと、それこそタンパク質は多めぐらいで、他は食べたいものを食べようみたいな形です。
NAOYA：大事。逆にストレスでニキビとかできたりもしちゃうし。
― 確かに食べたいものを食べることも大事ですよね。それではNAOYAさんから冨田さんに聞いてみたいことはありますか？
NAOYA：ナオの普段のキャラを知ってるわけやんか。だから湊を上手く演じられていましたか…？っていうのを聞きたい。どうでしたか？って。
冨田：それはもちろん湊でしたよ。
NAOYA：良かった〜！
冨田：ところどころ、いい意味でNAOYAが出てきているところもあったので、そこもすごくいいなと思いつつ、基本的にはずっと湊だったと今振り返っても思います。
― どういった部分で「湊」を強く感じましたか？
冨田： NAOYA1人のシーンで、監督さんと一緒にモニターでNAOYAの演技を見ている時があったんですけど、監督さんと2人で口を揃えて「今の湊だね」「全然NAOYAの雰囲気じゃない！」と言っていたこともありました。
NAOYA：おー！嬉しいです。
★Vol.2では、湊と静真を見事に演じきった2人が意識していたことやキスシーンの裏話を詳細に語ってくれた。（modelpress編集部）
2003年4月28日生まれ、兵庫県出身。ボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー「MISSIONx2」から誕生した8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバー。2023年3月31日にプレデビュー曲「MISSION」を配信リリースし、同年5月17日にデビューシングル「Vivid」でメジャーデビュー。2025年6月公開の映画「君がトクベツ」にて演技に初挑戦し、2025年9月放送開始のテレビドラマも続投。今回の「セラピーゲーム」でドラマ初主演を務める。
2004年12月7日生まれ、滋賀県出身。オーディション番組「0年0組 -アヴちゃんの教室-」から誕生した7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城のメンバー。「秘密を持った少年たち」（日本テレビ／2023年）にてドラマ初出演を果たし、現在放送中の「タクミくんシリーズ −Drama−」（BSフジ／2025年）にも出演。今回の「セラピーゲーム」でNAOYAと同じくドラマ初主演を務める。
【Not Sponsored 記事】
◆NAOYA＆冨田侑暉W主演「セラピーゲーム」
本作は「BLアワード シリーズ部門」を4年受賞し、シリーズ累計130万部を突破した日ノ原巡氏の人気漫画が原作。ゲイのカメラマン・三兎湊（みと・みなと）は、失恋したばかりの獣医学生・生嶋静真（いくしま・しずま）と行きつけのバーで出会い、勢いで一夜を共にしてしまう。しかし、翌朝、湊の隣で目覚めた静真は湊のことを全く覚えていなかった。この一件をバーの従業員たちにいじられた湊は彼らと“静真を惚れさせることが湊に出来るか”賭けをすることに。賭けのために静真に近づく湊だったが、誠実で真っ直ぐな静真と過ごすうち、計画は次第に揺らぎ始める。NAOYAは“ツンデレフォトグラファー”の湊役を、冨田は“スパダリ獣医学生”の静真役を演じる。
◆NAOYA＆冨田侑暉「5〜6年の仲」当時の第一印象は？
― お互いに抱いた第一印象を教えてください。
NAOYA：（冨田を指差しながら）はい、お願いします。
冨田：俺から？（笑）NAOYAとは元々昔からの友達で、5〜6年の仲なのですが、当時の第一印象は本当に「憧れの先輩」でした。
NAOYA：え？そうなん？今初めて知りました！
冨田：本人に初めて言いました。自分が芸能界に入ってすぐの先輩というのもあって、すごく輝いている人だなという印象でした。
― そんなNAOYAさんと共演が決まった時は嬉しかったですか？
冨田：そうですね。でもNAOYAにはそこからすぐ仲良くしてもらったので、もう友達という感じで。あともう2人仲の良い友達がいて、その4人で一緒によく旅行とかお泊まり会をしていたので、まさかこういう形でまた東京でお仕事できるとは思っていなくてすごくびっくりしました。（NAOYAの方を向き）ありがとうございます。
NAOYA：こちらこそです！（笑）関西でずっと仲良かったのが、お互い上京してからまた仕事で共演するなんて「そういうこともあるんやな、人生って」と思いました。
― NAOYAさんは最初にお会いした時の印象はどうですか？
NAOYA：ほんまに“バブみが強かった”というか、赤ちゃんみたいな…（笑）。
冨田：嘘つけ！（笑）
NAOYA：でも本当に当時はめっちゃ可愛くて「NAOYAくん、なんでも教えてください！」「滋賀から来ました！冨田です！」みたいな感じだったんですよ。それでめっちゃ仲良くなったんですけど、東京で仕事するってなった時にはすごく大人っぽくなっていて「NAOYA行くよ」「立ち位置ここやで」と率先して教えてくれたり、仕事を引っ張ってくださったりしてすごくありがたいなと思います。自分より大人な存在になっていました。すごい親心です。
◆NAOYA＆冨田侑暉「セラピーゲーム」決定時に電話
― 今回「セラピーゲーム」への出演が決まった際に、何か話したことや相談したことなどはありますか？
NAOYA：決まってから話したことで1番覚えているのは電話じゃない？
冨田：電話だわ！でも具体的に「セラピーゲーム」の湊・静真というのは現場に来てからかな？
NAOYA：本読みの時かな？
― 「どういうふうに演じようかな」みたいなお話はお互いにしましたか？
2人揃って：し………ました…絶対してるんですけど…。（一生懸命2人で思い出す様子）
冨田：何を話したっけ。
NAOYA：自然に見えるように自然な演技になるように、お互い普段の自分たちも意識したり、監督さんも含めて一緒に演技の練習をしたりしました。
冨田：2人とも原作を読んで、すごく原作のファンになって、この世界観を自分たちが演じる上で「ちゃんと観てくださる方に届けないと」という思いで、そこはキャラクターに忠実になるところも2人で考えて演技に挑もうという話をしました。
― 普段からワンシーンごとに「これどうかな？」と相談するタイプですか？
NAOYA：演技はもう（冨田が）引っ張ってくださっていたのでもう聞いていましたね。「ここってこういう表情で合ってるんかな？」とか。
冨田：全然！（笑）でも確かに自分も結構そういう話は2人でしているイメージが多かった現場だったなと思います。
◆NAOYA＆冨田侑暉、お互いの好きなところは？
― 5〜6年仲を深めているからこそ分かるお互いの好きなところを教えてください。
冨田：現場の時もそうでしたけど、本当にNAOYAがいてくれるだけですごく現場の雰囲気が明るくなりますし、いるだけで太陽みたいな存在の人だなと思います。だから、そういうところは自分ももっともっと見習いたい、身につけたい能力だなと思いました。
NAOYA：いやいやいや！（笑）
― NAOYAさんはいかがですか？
NAOYA：好きなところはもう100個ぐらいあるんですけど…。
冨田：ですよね〜？（笑）
NAOYA：その中の1つとしたら、さっきも言った自分よりすごく引っ張ってくれるところと、何を言っても優しく包み込んでくれるというか、目がすごく優しいんやなと思いました。僕、すごい嬉しかったことがあって。撮影中に僕がタピオカを飲みたいとずっと言っていたら買ってくれました！
冨田：（その後の沈黙に笑いをこらえきれず）ふふふ（笑）。
◆冨田侑暉が聞きたいNAOYAの美肌の秘訣
― 現在もオーディションを経てダンスボーカルグループで活動し、俳優としても活躍されているという共通点がございます。境遇が似ている2人が今だからこそお互いに聞いてみたいことはありますか？
NAOYA：結構知ってるからなぁ…冨田のこと。何やろな…あまり聞いたことがないのはもう「どこの美容室に行っていますか？」くらいのレベルなので（笑）。何を知らんやろ。
冨田：（手を勢いよくあげて）でも俺あります！
NAOYA：なになになに？
冨田：NAOYAってめっちゃ肌が綺麗じゃないですか。だから肌のお手入れをどうしているのかなって。
NAOYA：何もしてません！
― 何もしていなくてそんなにお綺麗なんですか！？
NAOYA：嘘です、嘘です。めっちゃ嘘なんですけど（笑）。それほんまに思ってる？（笑）
冨田：本当に思ってる。
NAOYA：毎日パックしています。最近はまたサボり始めてしまったんですけど、撮影期間はもうずっと毎日バックしていました。
冨田：あ、そうなんだ！毎日してたんだ。
NAOYA：うん、毎日。あとは食事制限もしていました。
― 食事制限はどういったものを控えたりしていたんですか？
NAOYA：甘いものは控えるとか、タンパク質を多めに摂って筋トレをする、乳製品もあまり摂らへんようにするとか、毎回食べるごとに先生に相談しながらやっていました。
― すごくストイックですね！NAOYAさんの秘訣を聞いて、冨田さんはいかがですか？
冨田：俺も一応食事制限はしたんですけど、ここまでストイックじゃなかったなと思います。
― ちなみにどんな食事制限を？
冨田：基本的にあまり糖質を摂らないようにしていたのと、それこそタンパク質は多めぐらいで、他は食べたいものを食べようみたいな形です。
NAOYA：大事。逆にストレスでニキビとかできたりもしちゃうし。
◆冨田侑暉、NAOYAは「ずっと湊だった」
― 確かに食べたいものを食べることも大事ですよね。それではNAOYAさんから冨田さんに聞いてみたいことはありますか？
NAOYA：ナオの普段のキャラを知ってるわけやんか。だから湊を上手く演じられていましたか…？っていうのを聞きたい。どうでしたか？って。
冨田：それはもちろん湊でしたよ。
NAOYA：良かった〜！
冨田：ところどころ、いい意味でNAOYAが出てきているところもあったので、そこもすごくいいなと思いつつ、基本的にはずっと湊だったと今振り返っても思います。
― どういった部分で「湊」を強く感じましたか？
冨田： NAOYA1人のシーンで、監督さんと一緒にモニターでNAOYAの演技を見ている時があったんですけど、監督さんと2人で口を揃えて「今の湊だね」「全然NAOYAの雰囲気じゃない！」と言っていたこともありました。
NAOYA：おー！嬉しいです。
★Vol.2では、湊と静真を見事に演じきった2人が意識していたことやキスシーンの裏話を詳細に語ってくれた。（modelpress編集部）
◆NAOYA（なおや）プロフィール
2003年4月28日生まれ、兵庫県出身。ボーイズグループ発掘オーディションドキュメンタリー「MISSIONx2」から誕生した8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZELのメンバー。2023年3月31日にプレデビュー曲「MISSION」を配信リリースし、同年5月17日にデビューシングル「Vivid」でメジャーデビュー。2025年6月公開の映画「君がトクベツ」にて演技に初挑戦し、2025年9月放送開始のテレビドラマも続投。今回の「セラピーゲーム」でドラマ初主演を務める。
◆冨田侑暉（とみた・ゆうき）プロフィール
2004年12月7日生まれ、滋賀県出身。オーディション番組「0年0組 -アヴちゃんの教室-」から誕生した7人組オルタナティブ歌謡舞踊集団・龍宮城のメンバー。「秘密を持った少年たち」（日本テレビ／2023年）にてドラマ初出演を果たし、現在放送中の「タクミくんシリーズ −Drama−」（BSフジ／2025年）にも出演。今回の「セラピーゲーム」でNAOYAと同じくドラマ初主演を務める。
【Not Sponsored 記事】