【マクドナルド】温かいコーヒーのお供に♡「パケ可愛スイーツ」

肌寒くなると恋しくなる【マクドナルド】のホットスイーツ「三角チョコパイ」が、今年も帰ってきました！ 定番人気のチョコと、見た目も味もキュートないちごミルク味の赤。手に取りたくなるパッケージと、とろける中身が魅力です。コーヒー片手に、心も温まるスイーツ時間を過ごしてみませんか？

サクッと香ばしく、王道チョコの美味しさ「三角チョコパイ 黒」

「三角チョコパイ 黒」は、筆者も毎年リピ買いする一品。パイ生地はしっかりとしたサクサク食感で、口に入れた瞬間、とろっとしたチョコクリームが広がります。ほんのりビターでコクのある甘さが、コーヒーとの相性も抜群！ バターの風味を感じる香ばしい生地もポイントの、寒い季節にぴったりなホットスイーツです。

赤い見た目も甘酸っぱさもキュン「三角チョコパイ いちごミルク味」

ピンク × うさぎのパッケージが可愛らしい「三角チョコパイ いちごミルク味」は、今年の新作スイーツ。中には鮮やかなピンクのいちごミルククリームがたっぷり入っていて、写真映えも◎「スイーツ男子」の@hifumi4さんによると「ミルク入りだからか爽やかさがあってホクホク温かいのに爽やかクリーミー」なのだとか。黒と赤で食べ比べるのも楽しそうです！

writer：内山友里