人気グラビアアイドルでタレントの磯山さやか（42）が22日、デビュー25周年記念写真集「余韻」（講談社）を発売した。それに併せて、誌面から「たわわ」な大胆カットを公開した。



【写真】フルーツを挟み込んだ「たわわ」ショット

写真集発売記念で公開されたのは、フルーツを胸に載せた大胆ショット。現場でとっさに生まれたという磯山本人のアドリブショットで、グラマラスボディの間にフルーツを挟んだ大胆ショットになっている。



磯山は写真集の発売日で、デビュー25周年を迎えた22日には自身のSNSで動画を公開し「ここまで元気にお仕事を続けてこられたのも皆様のお陰でございます。本当にいつも応援ありがとうございます！」と笑顔でコメント。「まだまだやれていないこととか、恩返ししきれていないこともたくさんあると思うので、これからも頑張ります」と意気込みを語っていた。



◆磯山さやか(いそやま・さやか) 1983年10月23日生まれ。茨城県出身。2000年にデビュー。グラビアで人気に火が付いた。バラエティやドラマで活躍し、プロ野球などスポーツ番組MCも務めるなど、マルチに才能を発揮している。



