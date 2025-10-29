７月、関西中華総商会の秋山景常務副会長率いる日本の代表団と海南省の関係者との会合の様子。（海口＝新華社配信）

【新華社海口10月29日】中国海南省と日本との経済交流が活発化し、医療技術や食品開発、越境貿易などを焦点とした新たな協力の機運が高まっている。日本側は海南省の自由貿易港政策を高く評価し、中国市場へのさらなる浸透の足がかりとして期待を寄せている。

今年夏には中国国際貿易促進委員会海南省委員会の招待に応じ、関西中華総商会の秋山景常務副会長率いる代表団が海南省を視察に訪れた。医療・健康、介護サービス、貿易・投資などの分野の関係者が参加し、関連産業の協力機会について海南省側と踏み込んだ意見交換を行った。

訪問中に行われた交流会では、海南省の複数部門の責任者と日本代表団の企業関係者や再生医療専門家が、医療技術の導入や介護サービス体制の構築、具体的な投資政策などについて協議した。

協力をいっそう具体化するため、代表団は海南省の中核的な産業パークを訪問した。中国唯一の医療特区「ボアオ楽城国際医療ツーリズム先行区」の視察では、国際的な先進医療技術の導入や特例承認医薬品・医療機器の応用、医療ツーリズムの発展などの状況について詳しく学んだ。また海口国家ハイテク産業開発区の視察では、バイオ医薬品やハイテク産業の発展環境や関連政策について理解を深めた。

訪問中はさらに、介護サービスを手がける元気グループなどの日本企業が海南省の医薬品・食品業界の代表者と対面で協議。医薬品技術や健康食品開発、越境貿易などの分野での協力に向けた意向を示した。（記者/陳子薇）