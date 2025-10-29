ICEx、7thシングル「Da-Da-Da」12・10リリース決定 ダークな新ビジュアルも解禁
ダンスボーカルグループ・ICExが、7thシングル「Da-Da-Da」を12月10日にリリースすることを29日、発表した。
【画像】愛知・大阪にも！ICEx7thシングルのリリイベスケジュール
本作は通算7枚目のシングルで、現在放映中のカンテレ×FODドラマ『地獄は善意で出来ている』（カンテレ：毎週木曜 深0：15、フジテレビ：毎週木曜 深0：45）の主題歌に起用されている。
闇にのまれるほど覚醒し光り輝く、危うくも美しいスリラーポップ。ミステリアスなICExの新世界へ、扉を開く合言葉は“Da-Da-Da”。そんな新境地とも言える本作の世界観に入り込める「Da-Da-Da」の新ビジュアルも公開された。レトロトイポップを掲げるICExが魅せる、これまでにないダークな一面を描いたビジュアルで、『危うさ』と『輝き続ける強さ』が交差する世界を、光と影で表現した印象的な新ビジュアルとなっている。
また、11月15日には東京にてリリースイベントの開催が決定。この日を皮切りに全国各地でリリースイベントが行われる予定となっている。
