村重杏奈「女優になった気持ち」香りに魅了！ヘアケアに愛用するオイル
村重杏奈さんが自身のTikTokアカウントにスキンケアをする様子の動画を投稿！愛用品も紹介しながら、使用感を教えてくれました。
■ヘアオイル
動画内に登場したのはこちら！
SINN PURETE/トゥーグッド シルキースムースオイル The Secret History 4,290円（公式サイトより）
髪にツヤを与えてくれるのはもちろん、香りにも癒されるヘアオイル。村重さんが愛用しているのはラベンダーが基調となったタイプの香り。
村重さんはこちらをお風呂上がりのヘアドライ前に愛用しているよう。
そして、香りについて「このヘアオイルいい匂いすぎて女優になった気持ちになる」とキャプション。上品な香りを感じさせるようなコメントを残していました！
■動画もチェック
動画内ではそのほかの愛用品も紹介しながら、スキンケアシーンを公開。ぜひチェックしてみてくださいね。
最近肘と膝が年取ってきてうざい👍
