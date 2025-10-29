最新の看板や広告媒体の展示会が開幕 角度によって柄が変わる特殊な壁紙や、3Dプリンターで作った看板も《新潟》
看板や壁紙、電飾など、様々な広告媒体の展示会が10月29日から新潟市で開かれています。中には、まだ新潟にないユニークな機械もあり、参加者は最新の機器や技術を体感していました。
最新技術の広告が一堂に
見る角度によって柄が変わる特殊なプリントの壁紙に、3Dプリンターで作ったコンクリート看板。
29日から始まったのは、様々な広告媒体を提供する企業46社が集まったイベント「サイン・ディスプレイショー＆パフォーマンス」です。
“推し活”に 缶バッジ作りを体験
こちらは「全自動カンバッジメイカー」
印刷から缶バッジへの圧着までを自動で行えるもので、『推し活グッズを1個から気軽に作りたい』というニーズに応えようと開発されました。
中にはまだ新潟で常設されていない機械も。
3Dスキャナーも
〈TeNY 日高優希〉
「こちらでは3Dスキャナーで自分のAR（拡張現実）のデータを撮っていただけるということで、実際に体験してみます」
カメラ96台が設置されたスキャナーの中に入ると、1秒もかからず撮影は終了。
撮影したARデータはQRコードで受け取り、スマートフォンを使って様々な場所に自分を登場させ、写真をとることができます。
3Dスキャナーを手掛けるアルカナ製作所では、イベント中、先着500人に無料で撮影体験を行っています。
〈来場者〉
「魅力的な商品が沢山あって、あちこち見て楽しかったです。シートとかラミネート機材とか見ていて、すごく分かりやすく説明してくれたので、楽しかったです」
〈主催・デコラ株式会社 瀬野克 代表取締役〉
「業界の活性化と、一般の方たちもサイン＆ディスプレイとはこういう業界で、こういう面白いことがあるんだと知っていただけたらと思う」
このイベントは新潟市産業振興センターで、10月30日まで開かれます。