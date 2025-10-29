看板や壁紙、電飾など、様々な広告媒体の展示会が10月29日から新潟市で開かれています。中には、まだ新潟にないユニークな機械もあり、参加者は最新の機器や技術を体感していました。





最新技術の広告が一堂に

見る角度によって柄が変わる特殊なプリントの壁紙に、3Dプリンターで作ったコンクリート看板。



29日から始まったのは、様々な広告媒体を提供する企業46社が集まったイベント「サイン・ディスプレイショー＆パフォーマンス」です。





“推し活”に 缶バッジ作りを体験

会場には看板や壁紙だけでなく、加工のための機材やラッピングカーの実演など、様々な展示が行われています。

こちらは「全自動カンバッジメイカー」

印刷から缶バッジへの圧着までを自動で行えるもので、『推し活グッズを1個から気軽に作りたい』というニーズに応えようと開発されました。

中にはまだ新潟で常設されていない機械も。





3Dスキャナーも

〈TeNY 日高優希〉

「こちらでは3Dスキャナーで自分のAR（拡張現実）のデータを撮っていただけるということで、実際に体験してみます」



カメラ96台が設置されたスキャナーの中に入ると、1秒もかからず撮影は終了。



撮影したARデータはQRコードで受け取り、スマートフォンを使って様々な場所に自分を登場させ、写真をとることができます。



3Dスキャナーを手掛けるアルカナ製作所では、イベント中、先着500人に無料で撮影体験を行っています。



〈来場者〉

「魅力的な商品が沢山あって、あちこち見て楽しかったです。シートとかラミネート機材とか見ていて、すごく分かりやすく説明してくれたので、楽しかったです」



〈主催・デコラ株式会社 瀬野克 代表取締役〉

「業界の活性化と、一般の方たちもサイン＆ディスプレイとはこういう業界で、こういう面白いことがあるんだと知っていただけたらと思う」



このイベントは新潟市産業振興センターで、10月30日まで開かれます。