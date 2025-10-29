飼い主の出かける準備を見守っていたというペキニーズさん、邪魔にならないように配慮するその光景は記事執筆時点で16万回を超えて表示されており、多くの反響が寄せられることとなりました。

【写真：飼い主の出かける準備を見守る犬→邪魔にならないように見守る様子】

飼い主の出かける準備を見守る犬

Xアカウント『@pinon_0411』に投稿されたのは、ペキニーズ「ピノ」くんのお姿。

この時、飼い主さんは外出のために準備をされていたのだそう。それを察知したピノくんは、飼い主さんの邪魔にならないように配慮しながらその様子を見守っていたのだそう。

邪魔にならないように見守る様子が話題に

ダイニングチェアの下にすっぽりとシンデレラフィットするようにして、飼い主さんのことを見守っていたというピノくん。

そのお姿は『食パンの妖精』『ティッシュ箱』『平安時代の枕』など、四角い他の何か…にも見えるもので、あまりにも愛くるしいものだったといいます。

ピノくんが見せてくれたそのお姿は、多くの人々をほっこり和ませると同時に笑顔にすることとなったのでした。

この投稿には「あれ、箱ティッシュじゃなかった」「ボックスティッシュかと」「外出したらモップとなって床を磨くとか…」「めっちゃ箱型で可愛いｗｗ」などのコメントが寄せられています。

変幻自在…！？ペキニーズの男の子

8歳のペキニーズ「ピノ」くんは、ボックスティッシュのように四角くなることはもちろんのこと、ボールより丸くなったりぬいぐるみのようにふわふわなお姿になったりと、変幻自在で表情豊かな男の子。

飼い主さんに溺愛されながら、のびのびと幸せに暮らすピノくんのお姿は日々ペキニーズの魅力やたくさんの癒やし、笑顔を届け続けています。

