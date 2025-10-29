岬なこフォトブック『いろいろなこ』発売記念　スペシャルブロマイドが販売開始

声優・岬なこのフォトブック『岬なこフォトブック いろいろなこ』（イマジカインフォス／10月24日刊）の発売を記念し、スペシャルブロマイドの販売が開始された。

【写真】『岬なこフォトブック いろいろなこ』

声優グランプリの連載「メゾン・ド・ナコ」の2年分をまとめたフォトブック『いろいろなこ』。紙面では出身地・兵庫県で撮影した新規撮り下ろしカットが収録されるほか、受験生やダンサーなど「メゾン」のさまざまな住人に岬なこがなりきった姿が収められている。

ナチュラルで柔らかな表情から、遊び心あふれるコミカルなカット、クールな一面まで、まさに「いろんな岬なこ」が詰め込まれた本書。特定店舗で購入すると特典が付属する。アニメイトでの特典は複製サイン＆コメント入りブロマイド2種セット、ゲーマーズでの特典はL版ブロマイド3枚セット、セブンネットでの特典はブロマイド１種などの特典が実施される。

連載をまとめた本書の発売に合わせ、連載の全ての回のグッズが欲しいとの声に応えたブロマイドが「声グラ＋」より発売決定。サイズはそれぞれL版と2L版の2種類。電子版も発売されている。なお販売期間は2025年11月17日（月）23:59までとなっている。

■岬なこプロフィール3月8日生まれ。ホーリーピーク所属。主な出演作はアニメ『ラブライブ！スーパースター!!』（嵐千砂都）、『転生したら第七王子だったので、気ままに魔術を極めます 第2期』（ラミィ）、ゲーム『コトダマン』（タキア）、『信長の野望 覇道』（三鳥屋よしの）ほか。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）