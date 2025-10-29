火消しに失敗した救援左腕バンダ「状況を大きく捉えすぎないようにする」 ブルージェイズ打線は「バットに当てるのが上手い」

バンダは神妙な面持ちで試合を振り返った(C)Getty Images

痛恨の火消し失敗だ。

現地時間10月28日、ドジャースは、本拠地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第4戦に2-6と敗北。先発の大谷翔平が7回途中6安打4失点の内容で降板すると、救援陣も失点を重ね、チーム3連勝とはならなかった。これで同シリーズは、2勝2敗のタイとなっている。

同試合で痛かったのは、7回の連続失点だ。先発の大谷翔平が連打を浴び、無死二、三塁でマウンドを降りると、後を継いだ2番手アンソニー・バンダは、ブルージェイズの8番アンドレス・ヒメネスに左前適時打を献上。一死一、三塁の場面では、二ゴロの間に三塁走者が生還し、大谷に4失点がついた。

この結果には、本人も落胆の色を隠せない。試合後、地元局『SportsNet LA』が囲み取材の映像をXに投稿しており、その中でバンダは、ブルージェイズ打線の強みについて、「とにかくコンタクト能力だ。バットに当てるのが上手い。まさに今夜もそんな感じだった」と冷静に分析している。