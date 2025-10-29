俳優の大森南朋（53）が29日、都内で映画「平場の月」（監督土井裕泰、11月14日公開）の完成披露試写会に出席。舞台あいさつ中にスマートフォンを使用し、会場を盛り上げた。

この日は主演の堺雅人をはじめ、井川遥や吉瀬美智子などの豪華キャストが土井監督とともに登壇。トークセッションでは作中のイチオシのセリフをそれぞれ紹介したが、大森は映画を見直し、とっておきの一節を「考えてきたんですよ」と打ち明けた。

しかし、最後から2番目のトークとなったこともあり「かぶってもいいかなと思ったんですけど、2つ出ちゃったんで困ったなと思って」とポツリ。パンツのポケットからスマートフォンを取り出し、堺から「何スマホ出してるんですか！？」とツッコまれた。

舞台あいさつ用に候補をメモしてきたといい、「井川さんの“それはあまりにも青春だし”っていうセリフ。あれ、4つのうち候補の1つ」と笑わせる場面も。その後も堺から「ちなみに、かぶった2パターンは何だったの？」と振られると、すかさずスマートフォンを確認。「（椿）鬼奴さんがおっしゃってた“思い出って捨てられないのよね”と、坂元（愛登）さんが言ってた“一緒にいてくれる人がいるって、当たり前のことじゃないぞ”」とセリフを披露し、うれしそうな笑顔を見せた。