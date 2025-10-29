片岡尚之、メジャー初Ｖに祝福５００件「グッと賞金王が近づいた。取りたい」　賞金ランク６位浮上

◆国内男子プロゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズ・カップ プロアマ戦（２９日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）

２週前の日本オープンでメジャー初優勝を飾った片岡尚之（フリー）が２９日、プロアマ戦で最終調整した。

日本オープンは７打差６位から最終日に逆転し、メジャー初Ｖとなる２勝目を挙げた。祝福メッセージは４００〜５００件届き「すごくうれしかった」とニッコリ。優勝翌日の２０日は妻・さくらさんと結婚１周年の記念日で、２月に誕生した長男・波瑠くんらとともに日光の旅館で過ごした。「ゆっくりする予定が、僕は合間に返信したり、子どもが泣いたりして大変で、けっこうバタバタでした。来年１月の結婚式の打ち合わせをしたり、先週は忙しかった」と明かした。

同大会の優勝で来年の海外メジャー、マスターズと全英オープンの出場資格を獲得。「来年のマスターズに向けて頑張らないとなという気持ち。引き締まってます」と決意を口にした。賞金ランクはトップに約１６００万円差に迫る６位に浮上。片岡は「グッと賞金王が近づいた。誰もが目指す称号。絶対に意識したいし、本当に取りたいなと昔から思ってた。そこは意識しながら回りたい」と力を込めた。