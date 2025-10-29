アメリカ・デルマー競馬場で現地時間11月1日（土）に行われるブリーダーズカップに出走予定のJRA所属馬について、調教状況と関係者コメントが発表された。

ブリーダーズカップクラシック（G1・ダ2000m）に出走するフォーエバーヤング（牡4・栗東・矢作芳人）は、デルマー競馬場のダートコースで単走調教とパドックスクーリングを実施。坂井瑠星騎手が騎乗した。枠順はゲート5番に決定。矢作芳人調教師は「抽選運がない方ですが、今回はとても良い枠が引けて良かったです」とコメント。坂井騎手も「作戦はこれから考えますが、内も外も見ながら行けるので良い枠だと思います」と話した。

アルジーヌも良い枠に手応え

また、ブリーダーズカップマイル（G1・芝1600m）に出走するアルジーヌ（牝5・栗東・中内田充正）もデルマー競馬場のダートコースで単走調教とパドックスクーリングを行い、松岡伸弥調教助手が騎乗。枠順はゲート9番に決まった。松岡助手は「良い枠だと思います。レースに向けて良い状態に調整できるように頑張ります」と意気込みを語った。

どちらも現地で順調に調整を進めており、ブリーダーズカップ本番に向けて仕上げの段階を迎えている。