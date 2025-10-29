現地11月1日、アメリカ・デルマー競馬場で行われる予定のブリーダーズカップ・フィリー＆メアスプリント（G1・ダ1400m）に出走を予定していたフェブランシェ（牝5・大井・藤田輝信）が、出走を取り消すことが分かった。所属のキャロットクラブが発表したもの。

フェブランシェは吉原寛人騎手とのコンビで、地方所属馬として同レースに挑む計画だった。しかし主催者側から右前脚の捌きに違和感があるとの指摘があり、この状態が改善されなければ出走は認められないとの見解が示されたという。

レントゲン検査では骨折などの異常はなし

レントゲン検査では骨折などの異常は確認されなかったものの、右第三手根骨に硬化像が認められた。最終的なチェックの段階でも違和感は解消されず、出走取消しの判断に至った。

フェブランシェは今年のスパーキングレディーカップ（Jpn3）を制するなど、重賞で活躍。地方所属馬として初めてブリーダーズカップの舞台に挑戦する注目馬だっただけに、関係者にとっては無念の決断となった。