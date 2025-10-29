株式会社Cygamesが手掛けるスマートフォン・PC向けゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』の最新テレビCM「あったけ〜」篇が10月29日に公開された。舞台は温泉街。友近が刑事、旅館の女将、スナックのママという3役をコミカルに演じ、武豊騎手とクリストフ・ルメール騎手が特別出演する。

CMでは、温泉街を舞台に“あったかくてちょっとミステリアス”な出来事が展開。ベテラン刑事（友近）が、不審な動きを見せる武豊を追い、ルメールが相棒として軽妙にサポートするというユーモラスなストーリーとなっている。

ウマ娘 プリティーダービー新CM 撮影オフショット (C)Cygames, Inc.

友近は「15秒という短いCMではありますが、インパクトのある仕上がりになっています。ぜひ集中してご覧ください」とコメントした。

また、同日公開のゲーム内新育成シナリオ「ごくらく♪ゆこま温泉郷」に登場するウマ娘たちが、温泉旅館でのんびりと過ごす様子を描いたCMも同時公開。思い思いにくつろぐウマ娘たちの姿に加え、ナレーションは新キャラクター・保科健子役の高垣彩陽さん、ユノハナブルーム役の豊崎愛生さんが務めており、作品世界を温かく彩っている。