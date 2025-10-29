個性豊かな彼女たちは外出時もこだわる！Ray㋲の「バッグの中身」を特別にお見せします♡
個性豊かでそれぞれお気に入りのものがあるRay㋲たち。今回は、Rayモデルの中村里帆、加藤ナナ、村瀬紗英、乃木坂46・金川紗耶の4人に、お出かけの際の必需品である「いつもバッグに忍ばせているもの」を教えてもらいました。モデルたちのこだわりアイテムにご注目あれ♡
Ray model clip vol.80
テーマ：Ray㋲のいつもバッグに忍ばせているもの
お出かけの際の必需品をRay㋲たちにインタビュー。レトロなデジカメやコスメ、ガジェットや本など、それぞれのキャラを感じるアイテムが飛び出したよ！
Check! 中村里帆
＃Nikonのミニデジカメ＃どんなミニバッグにも収まる！
「Nikonのデジカメ！ミニサイズで軽量なのでどんな大きさのバッグにも入る！だから基本持ち歩いています。
ちょっとレトロっぽい色みなのに、画質のいい写真が撮れて、お気に入り」
Check! 加藤ナナ
＃Beatsのヘッドホン＃事務所のみんなからの誕プレ
「私はBeatsのヘッドホンを必ずバッグに忍ばせてます♡ 事務所のみんなから、お誕生日プレゼントでもらった宝物。
よくなくしものをする私のためにあえて、大きいサイズを選んでくれたんです」
Check! 村瀬紗英
＃SONYのワイヤレスイヤホン＃ないと落ち着かないお気に入り
「移動中は音楽を聴くのが絶対。もし家に忘れたことに気づくと取りに帰るくらい必需品のワイヤレスイヤホン！
ノイズキャンセリングがすごくて音の重厚感もあるSONYが大のお気に入り」
Check! 乃木坂46・金川紗耶
＃最近は本が手放せません！＃ちょっとした時間も自分の世界に
「最近は必ず本がバッグに入っています。『エモい言葉の日常』がお気に入りで、どんなときでもすぐ読めるように持ち歩いているんです。
ちょっとした空き時間に読むと自分の世界に浸れてホッとします」
Ray編集部 副編集長 小田和希子