Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第17話「ジャパンカップ」のWEB予告動画、先行カット、あらすじを公開した。第17話は11月2日（日）16時30分から、TBS系全国28局ネットで放送予定。

物語はいよいよ国際招待レース「ジャパンカップ」。ターフにはオグリキャップとタマモクロスがそろい踏みし、『天皇賞（秋）』以来の再会を果たす。前回の敗北を経て力をつけたオグリキャップは「今度は勝つ」とタマモクロスに宣言。2人の宿命の再戦に向け、各ウマ娘もそれぞれの覚悟を胸にゲートへ向かう。一方、オベイユアマスターは不敵な笑みを浮かべるなど、波乱を予感させる展開となるという。予告動画のナレーションはトニビアンカ（CV：甲斐田裕子）が担当する。

コラボビジュアル第2弾 (C)Cygames, Inc.

ザ・ロイヤルファミリーとのコラボ、ロイヤルホープの新イラストも

あわせて、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』とのコラボ最新情報も発表された。劇中に登場する競走馬「ロイヤルファミリー」をモチーフに、『ウマ娘 シンデレラグレイ』のタッチで描き下ろした“オリジナルのウマ娘”ビジュアル第2弾が公開。オグリキャップ、ロイヤルホープと並ぶ新イラストとなっており、この「ロイヤルファミリー」ビジュアルを使ったグッズ化も決定している。

また、ドラマ『ザ・ロイヤルファミリー』と「ブランチパーク」によるコラボカフェでは、10月29日（水）から今回の第2弾ビジュアルと「ロイヤルファミリー」のパネル展示を開始。コラボグッズは11月16日（日）まで同会場で販売中で、TBSショッピング（WEB）でも取り扱いが行われている。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、Cygamesが展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』を原作としたテレビアニメで、主人公オグリキャップの活躍を描く。TBS系全国28局ネットで毎週日曜16時30分から第2クールが放送されており、ABEMA・Netflix・U-NEXTなどでの先行配信も行われている。