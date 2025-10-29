¡Ú´ä¼ê¶¥ÇÏ¡Û¿åÂô¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡ÖÀ±¶õ´Ñ»¡²ñ¡×³«ºÅ
¡¡´ä¼ê¸©¶¥ÇÏÁÈ¹ç¤Ï¡¢¿åÂô¶¥ÇÏ¾ì¡Ê´ä¼ê¸©±ü½£»Ô¡Ë¤Ë¤Æ¡¢Å·ÂÎ´Ñ»¡¤äÀ±¶õ²òÀâ¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀ±¶õ´Ñ»¡ in ¿åÂô¶¥ÇÏ¾ì¡×¤ò11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú´ä¼ê¶¥ÇÏ¡Û¿åÂô¶¥ÇÏ¾ì¤Ç±à»ù¤¬¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¼ý³Ïº×¡Ä´ä¼ê¶¥ÇÏµ³¼ê¤â»²²Ã¤·¾Ð´é¤Î¸òÎ®½©¤ÎÌë¶õ¤ò³Ú¤·¤à¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆî¹¾ì¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢18»þ¤´¤í¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£Ìë¶õ¤ÎÀ±¡¹¤ò´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¤Û¤«¡¢À±¶õ¥Ê¥Ó¥²¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë²òÀâ¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£»²²ÃÈñ¤ÏÌµÎÁ¤Ç¡¢»öÁ°¿½¹þ¤âÉÔÍ×¡£µ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢NPOË¡¿Í¥¤¡¼¥Ï¥È¡¼¥Ö±§Ãè¼ÂÁ©¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë½êÂ°¤¹¤ë½ÐÄ¥À±¶õ´Ñ»¡¥Á¡¼¥à¡Ö¥Û¥·¥ß¥Í¥¹¥«¡×¤¬¶¨ÎÏ¡£ÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¡¢½©¤ÎÌë¶õ¤ò³Ú¤·¤àµ¡²ñ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢±«Å·»þ¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥ÈÃæ»ß¤È¤Ê¤ë¡£