Vライバー事務所の「ライブナウV」（東京都渋谷区）が2025年10月28日、同10日をもって所属ライバー・猫宮とあさんとの契約を解除したと公式Xで発表した。規約違反となる行為が発覚したためだといい、波紋が広がっている。

「他事務所所属ライバーと恋愛関係」

ライブナウVは、DeNAのVライバー配信アプリ「IRIAM」での活動をサポートする事務所で、猫宮さんは6月にデビューしたばかりだった。

10月28日の発表では、猫宮さんについて「弊社の規約違反となる行為」が発覚したといい、「ライバー様ご本人へお話させていただき、事実であると確認が取れたため今回契約解除を行わせていただきました」と報告した。具体的な違反内容は「他事務所所属ライバーと恋愛関係」とし、下記のように謝罪した。

「本件により、ご迷惑をおかけした関係者の皆様、ならびに日頃よりご支援いただいておりますファンの皆様に、多大なるご心配とご不快な思いをおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます」

猫宮さん本人や他のライバーへの直接の連絡を控えるよう呼びかけ、「誠実な運営に努めてまいりますので、引き続き弊社並びにライバーへの温かいご支援をお願い申し上げます」ともいう。

発表を受けてXでは驚きが広がり、「そんなことまで規約で縛れるのか」「他事務所ってところがポイントなんだろうな。たぶん引き抜きとかの防止策」「これはコンプライアンス上不可欠な規約だろう」「情報漏洩防止のためだとは思うがすごい契約内容」「同意したら守らなきゃいけないのよ 妥当の結果」などとさまざまな声が上がっている。