県内では29日もクマが目撃されました。飯田市南信濃の住宅周辺では29日朝、クマ2頭が。中野市では28日夜にクマ1頭の目撃情報があり、警察が注意を呼び掛けています。



警察によりますと29日朝7時ごろ飯田市南信濃の住宅の庭でクマを目撃したと通報がありました。



住人の77歳の男性によりますと、庭でクマ1頭を目撃した後、クマは南側の川に逃げましたがその先に、もう1頭クマがいたということです





住人の男性「7時にコイにエサをあげようと 戸を開けたら表にクマがいた。警察が来た時に「鯉を狙ったのでは」という話になって、そのクマかどうか分からないけど毎年来ますよね。最近のクマは逃げないというから、怖いんですけど。今回は逃げてくれたから安心した」目撃された2頭のクマのうち1頭は体長およそ1.5メートル。もう1頭は不明で、人や物に被害はありませんでした。一方、28日午後8時半ごろ中野市三ツ和の住宅の敷地内でも、クマが目撃されました。目撃情報があった現場近くには小学校も…。クマは体長50センチから80センチくらいの1頭で、通報した人によりますと現場からすぐに立ち去ったということです。警察は付近の住民などに注意するよう呼び掛けています。