MUSのDisney新作コレクション♡『ファンタジア』とJAM HOME MADEが奏でる魔法

ディズニーの名作『ファンタジア』の85周年を記念し、「Disney SERIES CREATED by MUS」から特別な2つのコレクションが登場しました。ひとつはミッキーマウスの魔法が息づく「FANTASIA COLLECTION」、もうひとつはJAM HOME MADEとのコラボによる「JAM HOME MADE COLLECTION」。どちらも心躍るアートと温かみのあるストーリーが詰まった限定ラインです。

MUS×Disneyが贈る「FANTASIA COLLECTION」

2025年に公開85周年を迎える名作アニメーション映画『ファンタジア』。その中でも印象的な“魔法使いの弟子”のミッキーマウスを、MUSがオリジナルアートで再構築しました。

帽子をこっそり被る愛らしいミッキーを描いたデザインは、遊び心と美しさを兼ね備えた仕上がりに。

アイテムは、刺繍でラインを表現したオーバーサイズクルースウェットや、ジャカード編みのニットトップス、スパンコール刺繍を施したナイロンジャケットなど多彩に展開。

さらに、ファスナーポケット付きのプラッシュバックパックや光沢感のあるトートバッグまで、日常を彩るアイテムが揃います。アートから飛び出してきたような世界観を楽しめるコレクションです。

JAM HOME MADEとの共鳴「心をつなぐアクセサリー」

「JAM HOME MADE COLLECTION」は、“思いやり”と“笑顔”という共通のテーマをもとに誕生した特別なアクセサリーライン。

ジャズの即興演奏のように自由な発想で生み出され、両ブランドの哲学が美しく融合しました。

ハートモチーフの中心には「MICKEY MINNIE」の文字が輝き、Tバーにはミッキーとミニーのシルエットアートをダイカットで表現。

ハート型の可動マンテルにTバーを通すたび、ふたりの物語が紡がれるような温かさを感じられます。

熟練の職人技と“笑顔の連鎖”という想いが込められた、贈り物にもぴったりなアイテムです♡

笑顔と魔法を纏う、冬のDisney×MUSコレクション

「FANTASIA COLLECTION」と「JAM HOME MADE COLLECTION」は、どちらもMUSが大切にする“笑顔を生み出すものづくり”を体現した特別なライン。

ファッションの枠を超えて、アートや想いが込められたアイテムたちは、身につけるたびに心まで温かくしてくれます。冬の装いに魔法を添えて、自分らしい物語を楽しんでみませんか？