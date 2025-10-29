高騰が続くたまごの価格。需要の高まる年末にかけて、さらに値上がりするとの指摘もあがっています。

東京・銀座にあるこちらの喫茶店。厚切りの食パンに自家製のタマゴサラダをサンド！さらにその上にもタマゴサラダを乗せたタマゴサンドがこの店の自慢です。

来店客

「想像以上ですね」

「どこまでいけるか（食べられるか）ちょっと挑戦です」

一日に使う量はなんと800個以上！ですが、いま頭を悩ませているのが…

喫茶 アメリカン 原口誠オーナーシェフ

「たまご（の価格）が上げられると本当つらいんですよ。去年の春ぐらいと比べて1.5倍近くなっていると思う」

「たまご価格の高騰」です。連日続いた猛暑に、昨シーズンに流行した鳥インフルエンザ。卸売価格の目安となるたまごの月平均価格はきょう、330円まで上がり、最大350円を記録した2023年の「エッグショック」に迫る勢いです。

きょう、都内のスーパーでは…

記者

「1パック10個入りのたまごですが、本体価格292円、税込み315円で販売されています」

こちらはLLサイズ。1月ごろから100円近く値上がりしているそうです。

60代

「痛いのは痛いんですけど、他のものには代えられない食材なので、ちょっと回数が少なくなったかな」

30代

「たまご焼きとかオムライスで普段3、4つ使うのをちょっと渋って1つ減らしたり」

たまごの値上がりの影響はここにも…。都内にある洋菓子店。見せてくれたのは、クリスマスケーキの予約を知らせるポスターです。5号サイズで、去年は4217円でしたが…

アーモンド洋菓子店 米田幸介 代表取締役

「今年は108円値上げして、なんとか乗り切っていこうかなと」

ケーキ作りに欠かせないたまごのほか、クリームやチョコレートなども軒並み値上がりしているため、苦渋の決断をしたといいます。

アーモンド洋菓子店 米田幸介 代表取締役

「どこまで値段が上がるかっていう。不安ですね、これから先まだまだ」

先週、北海道・白老町の養鶏場で今シーズン初めて確認された高病原性鳥インフルエンザの感染。もし、感染が広がった場合、たまご価格の今後の見通しについて専門家は…

元東京農業大学教授 信岡誠治氏

「クリスマスケーキやおでんなど、たまごの需要が高まる時期。今、330円ですけど、（年末までに）340円くらいまでは上がる可能性がある」