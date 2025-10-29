千葉県市川市が、市民納涼花火大会のギネス世界記録認定証とともに展示したプロ写真家の写真を１件のクレームで撤去した問題で、同市の田中甲市長は２８日夜、自身のＸ（旧ツイッター）などＳＮＳに、「市の対応が間違っていたと認めざるを得ません」と投稿し、「心からのおわび」を表明した。

撤去された写真は２９日、展示が再開された。

写真の提供者で、「Ｓｈｕｎ Ｓｈｉｒａｉ」の名で活動するプロ写真家白井俊一郎さん（５３）は「市長の英断に敬意を表し、感謝する」と話した。

田中市長は、２８日までに担当部長から経緯を全て確認したとし、「多くの市民の声を顧みず、一人の意見で、写真を外したことは改めなければなりません」と記した。

そのうえで、「直ちにＳｈｕｎ Ｓｈｉｒａｉさんの写真に戻したい。市民、Ｓｈｕｎ Ｓｈｉｒａｉさんに心からおわびを申し上げ、今回の反省を今後の市政運営に生かしてまいりたい」と陳謝した。

市は２９日から、ギネス認定証と白井さんの写真の展示を「いちかわ観光物産インフォメーション」（市川市八幡）で再開。１１月６〜１３日には、「アイ・リンクタウン展望施設」（同市市川南）での展示も予定している。

市は、市民らが撮影した写真を公募する「ギネス世界記録記念写真展」も開催する方向で進めている。白井さんは「公募写真展にも作品を提供したい」と話している。