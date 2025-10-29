将棋の藤井聡太七冠(23)は28日、王座戦最終局で挑戦者の伊藤匠叡王(23)に敗れ、「六冠」に後退しました。師匠の杉本昌隆八段は、ライバルとの激闘をどう見たのでしょうか。

【写真を見る】藤井聡太“六冠”に後退…師匠･杉本昌隆八段はどう見た？｢序盤に持ち時間を使わされた。ペース配分が今回の敗因｣ 王座戦で同学年の伊藤匠叡王に敗れる

藤井七冠が同学年ライバル・伊藤匠叡王の挑戦を受けた王座戦五番勝負。2勝2敗のタイで迎えた第5局が28日に行われました。

会場の山梨県甲府市の常磐ホテルは、去年の叡王戦で当時八冠を独占していた藤井七冠が、挑戦者の伊藤叡王に敗れタイトルを初めて失った場所。





藤井六冠「実力不足だったかなと」

因縁の場所で、因縁の相手に借りを返すことはできるのか。藤井七冠の地元・愛知県瀬戸市からも大きなエールが送られました。

大一番は、それぞれが持ち時間を使い切り「1分将棋」に突入。激闘の決着は午後8時半過ぎでした。



（藤井七冠）

「負けました」



先手・伊藤叡王が97手で勝利し「王座」を獲得。藤井七冠は防衛を果たせず「六冠」に後退しました。



（藤井六冠）

「終盤戦で競り負けるような形になってしまった。実力不足だったかなと感じる」

地元・瀬戸市では…



（将棋ファン）

「来年リベンジしてほしい。その一言」

「今回は残念だが、また強い藤井将棋が見られることを期待します」



（喫茶スマイル・鈴木松子店長）

「まだ現実が受け止められない。とにかくお疲れさまでしたと伝えたい。もう何もやりたくない…」

一方、「王座」を獲得した伊藤二冠は、今月23歳になったばかり。史上3番目の若さでの「二冠」達成です。



（伊藤匠二冠）

「信じられない気持ち。他の棋戦も含めて藤井六冠に挑戦して、良い将棋を見せられれば」

藤井六冠の師匠・杉本昌隆八段はどう見た？

同学年のライバル同士の激闘を、師匠はどう見たのでしょうか。



（藤井六冠の師匠・杉本昌隆八段）

「序盤に藤井六冠が持ち時間を使わされてしまった。（藤井六冠は）ペース配分を考えなければいけないのかもしれない。今回の敗因を一つあげるとすれば、そこ（ペース配分）でしょうね」



Q.プロ棋士にしか分からない時間の使い方がある？

「きのうの将棋でいえば、最終的には持ち時間が追いついてきているが、序盤で使わされちゃった。それは伊藤二冠の指し手が鋭いから」



Q.伊藤二冠はタイトルをとってから実力を上げている？

「これは間違いない。ただ藤井六冠に追いついたということではなく、まだまだ挑戦者の立場。伊藤二冠が2日制のタイトル戦に挑戦してきた時、大きな山場を迎える。（2日制のタイトル戦で）伊藤二冠が勝つと、（藤井六冠と）二強になるんじゃないかなと。今回（藤井六冠は）負けてしまいましたが、六冠と二冠だし、1日制のタイトル戦だった。来年以降、再び八冠に向かって巻き返していく可能性の方が高い」

地元の“王座懸垂幕”はいったん撤去…

けさ、藤井六冠の地元・瀬戸市では「王座」の懸垂幕が外されました。保有するタイトルは減っても応援の熱量は変わりません。



（街の人）

「まだまだ若いし活力があるから挽回できると思う」

「残念だね。また挽回して頑張ってもらえれば」



次のタイトル戦は、10月31日から行われる竜王戦第3局。史上3人目の「永世竜王」に王手をかけるか注目です！