¤¤¤¸¤á¤ò¶²¤ì¤Æ¡È¥Ü¥µ¥Ü¥µÈ±¡É¤Ë¡Ä¡Ö½÷À¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¾¯Ç¯¤¬7Ç¯¸å¤Ë¹¤È´¤±¡¡22ºÐ¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤¬¸«¤»¤¿¡ÈËÜÍè¤Î¼«Ê¬¡É
À©Éþ¤ò¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÃå¤³¤Ê¤·¤¿¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¡¢7Ç¯´Ö¤Î·îÆü¤ò·Ð¤Æ¥ì¥Ç¥£¡¼¥¹¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ß¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤òÍú¤¤¤¿Î©¤Á»Ñ¤òInstagram¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤ÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¼Ì¿¿¡Û¥Ü¥µ¥Ü¥µÈ±¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤¬¡Ä7Ç¯¸å¡ÖËÜÍè¤Î»Ñ¡×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
Åê¹Æ¼ç¤Ï¡¢¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¡¢22ºÐ¤Î²¬ËÜÂÉ³Ú¡Ê¤ª¤«¤â¤È¡¦¤À¤é¤¯¡Ë¤µ¤ó¡Ê@nemu.itte¡Ë¡£¡Ö¹¤È´¤±¤ÇÍÌ¾¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡½¡½¤½¤ó¤Ê°ì¸À¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¼«Ê¬¤Èº£¤Î»Ñ¤òÊÂ¤Ù¤¿¡È¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼Æ°²è¡É¤ò¸ø³«¤·¤¿ÇØ·Ê¤ä¡¢¼«¿È¤Î¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤È¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Öµ¤¤Å¤¤¤¿»þ¤Ë¤Ï¤â¤¦¡¢¡È½÷À¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦´¶¾ð¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¾®³Ø¹»¡ÁÃæ³Ø¹»¤Î9Ç¯´Ö¡¢¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤«¤éÍÆ»Ñ¤òÈÝÄê¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤¬¸¶°ø¤Ç¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦²¬ËÜ¤µ¤ó¡£Åö»þ¤Î·Ð¸³¤«¤é¡¢¡Ö½÷À¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤ì¤ò¸ý¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤¹¤é¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¹â¹»¤Ë¿Ê³Ø¸å¤â¡¢½÷À¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¤¤¤¸¤á¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡Ä¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤ï¤¶¤ÈÈ±¤ò¥Ü¥µ¥Ü¥µ¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¿¤Ó¤Ê¤¤¥Ò¥²¤òÌµÍýÌðÍýÀ¸¤ä¤·¤¿¤ê¡¢¥è¥ì¥è¥ì¤ÎÉþ¤òÃå¤¿¤ê¡£ÍýÁÛ¤ÎÍÆ»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î¹ÔÆ°¤È¤Ï¿¿µÕ¤Î¹ÔÆ°¤ò¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤¬´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÀÊÌ¤Î°ãÏÂ´¶¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òµñÈÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤·¤«¤·¤½¤Î¸å¡¢¼«Ê¬¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¸º¤é¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÙ¿ô¤Î¶¯¤¤Ê¬¸ü¤¤¥á¥¬¥Í¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤ËÊÑ¤¨¤¿¤È¤³¤í¡¢¼þ°Ï¤«¤é¡Ö¸µ¤Î´é¤¬åºÎï¤À¤«¤é¤â¤Ã¤È¤ª¤·¤ã¤ì¤·¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡Ö¸µ¤Î´é¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÈ±¤òÀ°¤¨¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤Ë¡×¤È¸À¤ï¤ì»Ï¤á¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£
¤·¤«¤·Åö»þ¤Ï¡Ö¤¤¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¾Ð¤¤¤â¤Î¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢Ìµ»ë¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÈ¿È¯¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ôÇ¯¸å¡¢´Ø·¸¼Ô¤«¤éÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¡¢¥â¥Ç¥ëÌ¤·Ð¸³¼Ô¤Ç¤â»äÉþ¤Ç»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ÎºÝ¡¢¤«¤Ä¤Æ¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤½¤³¤Ç¡¢°ì²ó¤¯¤é¤¤¤Ï¡ØËÜÍè¤Î¼«Ê¬¤Î»Ñ¡Ù¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¶À¤ò¸«¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ÎËÜÅö¤Î¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¡Ù¤ÈËèÆü»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤·³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤¤¤¸¤á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡¢¤â¤·¼«Ê¬¤ÎÍÆ»Ñ¤¬Âç·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¶õÁÛ¤«¤é¡Èº£º¢¤¤Ã¤È¼«Ê¬¤Ï¤³¤ó¤ÊÍÆ»Ñ¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¡É¤È¤¤¤¦¹½ÁÛ¤ò¤·¤Æ¡¢Éþ¤òÇã¤¤¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤Ç¥á¥¤¥¯¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ë½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤¹¤ë¤È¡¢Â¾¤Î½Ð±é¼Ô¤¿¤Á¤«¤éÍÆ»Ñ¤ò¤¿¤¯¤µ¤óË«¤á¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤³¤Î¥·¥ç¡¼¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¼«Ê¬¤Î¸«¤¿ÌÜ¤äÂ¸ºß¤ò½é¤á¤Æ¹ÎÄê¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ä¤Ã¤È¡¢¹â¹»À¸¤Îº¢¤ËËÍ¤ÎÍÆ»Ñ¤òË«¤á¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿ÍÃ£¤Î¸ÀÍÕ¤¬ËÜÅö¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¸å¡¢¼«¿È¤ÎÀÊÌ¤ËÂÐ¤¹¤ë°ãÏÂ´¶¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸þ¤¹ç¤¤¡¢ÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤È¡ÖÀÆ±°ìÀ¾ã³²¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿ÇÃÇ·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤¿²¬ËÜ¤µ¤ó¤¬ÁªÂò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥á¥ó¥º¡¦¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¦¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¤È¡¢Éý¹¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃå¤³¤Ê¤¹¡Ö¥Î¥ó¥Ð¥¤¥Ê¥ê¡¼¥â¥Ç¥ë¡×¤È¤¤¤¦Æ»¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡È¼«Ê¬¤é¤·¤µ¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¼«²æ¤ò½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢ËÍ¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤¬ËÍ¤Ëµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¬¡ÈÃËÀ¤é¤·¤µ¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¡É½÷À¤é¤·¤µ¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¡É¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¡É¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Ê¤Î¤«¡½¡£¤½¤ì¤ò¤¹¤°¤ËÉ½¸½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢¾ï¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥â¥Ç¥ë³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¹¤È´¤±¤Î¤¿¤á¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤äÆó½ÅËäË×¼ê½Ñ¡¢Á´¿ÈÃ¦ÌÓ¤Ë²Ã¤¨¡¢È±¤ò¿¤Ð¤·¡¢¥á¥¤¥¯¤Î¸¦µæ¤â½Å¤Í¤¿¤È¤¤¤¦²¬ËÜ¤µ¤ó¡£SNS¤Ç¤Ï¡¢ÃæÀÅª¤Ê¸«¤¿ÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸í²ò¤ò´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£¡Ö¡Ø¹¤È´¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¼ê½Ñ¤·¤¿¤À¤±¤À¤í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¤Ï¡¢ËÍ¤Î¹¤È´¤±¤ÏÀÊÌ¤ò¤âÄ¶±Û¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡¢¤ÈÊ£»¨¤Ê¤¬¤é¤â´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¸¥§¥ó¥À¡¼¥ì¥¹·Ï¤Î³èÆ°¼Ô¤¬¡Ø¹¥¤¤Ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡Ù¤ÈÈ¯¿®¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¸µ¤ÎÍÆ»Ñ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é»÷¹ç¤¦¤À¤±¡£ÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬¤ä¤Ã¤¿¤é¾Ð¤ï¤ì¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¤è¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤Î²áµî¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÀÎ¤ÎËÍ¤Ï·è¤·¤Æ¡Ø»÷¹ç¤¦ÍÆ»Ñ¡Ù¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅØÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍÆ»Ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ëº£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£²áµî¤Î¼«Ê¬¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢ÍÆ»Ñ¤ËÂÐ¤·¤ÆÄü¤á¤Æ¤¤¤ë¿Í¤äÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ë¡Ø¡È²¬ËÜ ÂÉ³Ú¡É¤È¤¤¤¦Á°Îã¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡Ù¤ÈÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¡¢¹¤È´¤±Æ°²è¤òSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿SNS¤ÇÈ¯¿®¤òÂ³¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ÎÊý¤«¤é¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Í¡ª¤³¤Î¿ÍÀ¸¤ÏÆñ¤·¤¤¤±¤É¼«Í³¤Ê¤Î¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¸ì¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¤³¤È¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤Ï¡¢À¸¤¤ë¾å¤Ç¡¢¿É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¶ì¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿»þ¤Ë»×¤¤½Ð¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¡ÖSNS¤Ç¤Ï"LGBTQÅö»ö¼Ô=ÌÌÅÝ¤Ê¿Í"¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤´¤¯¾¯¿ô¡£ÂçÂ¿¿ô¤ÏÂ¾¼Ô¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Þ¤»¤ó¡£¤¿¤À¡¢Åö»ö¼Ô¤¬À¼¹â¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤âÀâÆÀÎÏ¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤ÏÈ¯¿®¤·¤Þ¤»¤ó¤±¤É¤Í¡×¤ÈÏÃ¤¹²¬ËÜ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Î¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼þ°Ï¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À¿¼Â¤Ê»ÑÀª¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÍ¤Î¤³¤È¤Ï¡Ø¡ÈÃËÀ¡É¤È¤·¤Æ°·¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡Ù¤È´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¶¯Ä´¤·¤Æ¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÅ¾´¹¼ê½Ñ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢À¸Êª³Ø¾å¤Ï¡ÈÃËÀ¡É¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤ò¼«Ç§¤¹¤ëÊý¤¬½÷ÀÍÑ»ÜÀß¤ËÆþ¤ë»öÎã¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤Ë¤Ï»¿Æ±¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¸í²ò¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï°ì´Ó¤·¤¿¹Í¤¨¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤äÍÆ»Ñ¤ËÇº¤àÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢²¬ËÜ¤µ¤ó¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤·¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤òÈÝÄê¡¦¹¶·â¤¹¤ë¿Í¤È°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤¬·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ò¹ÎÄê¤·¡¢Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¡¢Ã»½ê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¡Ø¼Â¤ÏÄ¹½ê¤À¤Ã¤¿¡Ù¤Èµ¤ÉÕ¤¯¤³¤È¤â¡£¤½¤ÎÄ¹½ê¤ò¤É¤¦³è¤«¤¹¤«¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¤¤Ã¤È¿§¡¹¤Ê°Æ¤¬Éâ¤«¤Ö¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
Éâ¤«¤ó¤À°Æ¤¬ËÜÅö¤Ë¿Ê¤ß¤¿¤¤Æ»¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¡ØÊª¤Ï»î¤·¡Ù¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¡¢°ì¤Ä¤º¤Ä¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤éµÙ¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ç¿Ê¤ß½Ð¤¹¡Ä¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ÐÀ®¸ùÂÎ¸³¤¬ÀÑ¤ß½Å¤Ê¤ê¡¢ÍýÁÛ¤Î¼«Ê¬¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ï¤º¡£¤»¤Ã¤«¤¯À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤é¡¢¿¤Ó¤·¤í¤ò³Ú¤·¤ó¤ÇÀ¸¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡×