グラビアアイドルの白濱美兎さんのFLASHデジタル写真集「白濱美兎『僕らが友達だった頃』」「白濱美兎『何度でもここに来よう』」（光文社）がリリースされました。



【写真】乱れ髪で19歳とは思えない色気を醸す白濱美兎さん

美少女図鑑AWARD2023で3冠を獲得し、グラビア界を席巻する“鳥取が生んだ奇跡の美少女”白濱さん。『僕らが友達だった頃』のテーマは、“友達以上恋人未満”。仲良しの友人グループで山あいのキャンプ場に出かけたけど、目が合うのはなぜか、気になっている彼女だけ。みんなで、近くの渓流で遊んでいても、プールではしゃいでいても、自分たちふたりの距離だけがやたら近いような。これはもしかして――。



『何度でもここに来よう』のテーマは“恋人になってから”。前回のキャンプ場への旅を経て、付き合うことになったふたりが、1年後の夏に再び同じ場所を訪れることに。友達だった頃とは違って見える景色、初めて見る浴衣姿、大浴場や和室で垣間見せる、前よりずっとオトナっぽい一面。自分だけが知っている彼女の顔が、また一つ――。



『FLASH』に登場した19歳になったばかりの白濱さん。水辺で鮮やかな黄色のビキニをまとい、物憂げな表情でこちらを見つめる姿や、和室で大人っぽいレースデザインのランジェリー姿のまま、美谷間を見せつけるショットなどが収められています。ピュアであどけない笑顔から、ふと覗かせるアンニュイな表情まで、その表現力は変幻自在。グラビア撮影の様子は付録のDVDに収録。また、インタビューでは、10代最後に初めて経験した“あること”について語っています。



【白濱美兎さんプロフィール】

しらはまみう 19歳 2006年10月5日生まれ 鳥取県出身 T163・B93W63H91 2023年「美少女図鑑AWARD2023」にて特別賞3冠を獲得。「全鳥取県民の妹」というキャッチコピーで人気を博し、各誌で表紙を飾る。そのほか最新情報は、公式X、公式Instagramともに（@shirahama_miu）