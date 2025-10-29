グルメも楽しめると思う「富山県の温泉地」ランキング！ 2位「宇奈月温泉」、10票差の1位は？【2025年調査】
海と山の幸に恵まれた富山。温泉だけでなく、地元食材を使った料理を目当てに訪れたい温泉宿がたくさんあります。
All About ニュース編集部は10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメも楽しめると思う富山県の温泉地」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果】
温泉街にはおしゃれなカフェが点在。店頭限定スイーツなどが味わえます。ほかにも白えびのかき揚げやマスずし、「ブラックラーメン」など、ご当地グルメも必食です。
回答者からは「富山湾の新鮮な海の幸や、地元の山の幸を使った会席料理を温泉旅館で楽しめるためです」（40代女性／埼玉県）、「ブラックラーメンを食べて温泉に入りたい」（40代回答しない／東京都）、「友人と行きました、白エビの刺身がとても美味しかったです」（30代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
この富山湾は「天然のいけす」と呼ばれ、海の幸が豊富です。ブリをはじめとする新鮮な魚介類や名物の氷見うどん、氷見牛など味覚の宝庫で、温泉と一緒に美食の旅が楽しめます。
回答コメントでは「富山湾の幸に期待したい」（30代男性／山口県）、「氷見漁港から直送される新鮮な魚介類が堪能できるから」（40代女性／福井県）、「やはり氷見といえば、氷見うどん。つるんとしていて、大好き」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は10月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「グルメも楽しめると思う富山県の温泉地」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果】
2位：宇奈月温泉／85票2位にランクインしたのは、1日約3000tの湯量を誇る宇奈月温泉です。富山最大規模で、黒部峡谷の絶景を楽しめる宿や、ロケーションが自慢の露天風呂付き宿などがそろっています。
温泉街にはおしゃれなカフェが点在。店頭限定スイーツなどが味わえます。ほかにも白えびのかき揚げやマスずし、「ブラックラーメン」など、ご当地グルメも必食です。
回答者からは「富山湾の新鮮な海の幸や、地元の山の幸を使った会席料理を温泉旅館で楽しめるためです」（40代女性／埼玉県）、「ブラックラーメンを食べて温泉に入りたい」（40代回答しない／東京都）、「友人と行きました、白エビの刺身がとても美味しかったです」（30代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
1位：氷見温泉郷／95票1位にランクインしたのは、「美人になる湯」としても知られる氷見温泉郷です。温泉旅館や民宿が約15軒あり、富山湾越しに立山連峰を望める絶景は格別。
この富山湾は「天然のいけす」と呼ばれ、海の幸が豊富です。ブリをはじめとする新鮮な魚介類や名物の氷見うどん、氷見牛など味覚の宝庫で、温泉と一緒に美食の旅が楽しめます。
回答コメントでは「富山湾の幸に期待したい」（30代男性／山口県）、「氷見漁港から直送される新鮮な魚介類が堪能できるから」（40代女性／福井県）、「やはり氷見といえば、氷見うどん。つるんとしていて、大好き」（30代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)