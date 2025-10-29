「え？？」餅田コシヒカリ、驚きの“下腹”ショット公開「収録前、自分の下腹に励ましてもらう」
お笑いタレントの餅田コシヒカリさんは10月28日、自身のInstagramを更新。テレビ番組の収録でのオフショットを公開し、注目を集めています。
この投稿にファンからは、「一瞬、え？？って思っちゃいました」「その仕草もやっぱかわいいです」「表情、ポーズともに、かわいすぎます」「抱きつきたいくらいめちゃくちゃかわいい」との声が寄せられました。
「自分の下腹に励ましてもらう時間」餅田さんは「収録前、自分の下腹に励ましてもらう時間」とつづり、1枚の写真を掲載。チェックのワンピースを着た餅田さんが、おなかを手で抱えるようなポーズで写っています。一見妊婦のようですが、“下腹”だそうです。またハッシュタグにて、「#階段登る時 #持ち上げて登ってる」というエピソードも披露しており、笑いを誘っています。
南魚沼市へ餅田さんは24日にもInstagramを更新。新潟県南魚沼市のイベントに参加したことを報告しました。添えられた写真には、お酒や食事を存分に楽しんでいる様子が収められています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
