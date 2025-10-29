浜野はるきが、新曲「リナリア」を11月5日に配信リリースする。

（関連：【画像】浜野はるき、新曲「リナリア」ジャケット）

本楽曲は10月頭よりSNS上でサビを先に公開していたところ、TikTokを中心に500万再生を突破。ユーザーからリリースを望むコメントが多く寄せられ、このたびリリースされることとなった。

タイトルとなっている“リナリア”の花言葉は“この恋に気づいて”。そのイメージ通り、好きだった男性との終わりが見えて悲しい気持ちを描いた歌詞と、切なくなるメロディのラブソングとなっている。また、同楽曲のMVも公開予定とのこと。

なお浜野は、今週末の11月1日には年内最後のワンマンライブ『SUPER SONIC EXTRA SHOW』を東京 ニューピアホールにて開催する。本公演は浜野にとって最長となる20曲超えのライブとなり、チケットは現在一般販売中だ。

浜野はるき コメント

世の中のカップルが必ず通る、倦怠期とゆうテーマで今回の曲は書きました。

“女性の方が、恋の変化に気づくのが早くて、男性の方が気づいた時にはもう遅いんだよ。”とゆうニュアンスも含んだ冬にぴったりな切ない楽曲になっております。

たくさん聴いてください🖤

（文＝リアルサウンド編集部）