中目黒・スタバ「ロースタリー 東京」ホリデーグッズ発売！ ドルチェのようなビバレッジも登場
東京・中目黒にある「スターバックス リザーブ ロースタリー 東京」と「スターバックス オンラインストア」は、11月1日（土）から、ホリデーシーズンを彩るグッズコレクションを発売する。
【写真】マグカップもすてき！ おしゃれなシーズナルグッズ一覧
■ホリデーのショータイムを演出
今回数量限定で発売されるのは、“HOLIDAY SHOW for one’s joy”をテーマに、煌びやかなホリデーのショータイムを演出するエレガントなシーズナルグッズ。
ラインナップには、ホリデーを華やかに彩るカラーをあしらった「ステンレスボトル」や「ステンレスコールドカップタンブラー」、ゴールドのボトムとストライプのデザインが印象的な「ストライプマグ」など、ギフトにぴったりなアイテムが並ぶ。
また、ホームパーティーやワンランク上のテーブルコーディネートが楽しめる「ステムグラス」が登場するほか、インテリアとしてホリデー気分を盛り上げる「オーナメント コーヒーバッグ25」、「スノーグローブ ホリデー2025」もそろう。
■同日よりスペシャルビバレッジも登場
さらに、同日より“WINTER DIALOGUE コーヒーが結ぶ、心の会話”をテーマにした、ホリデーシーズンのスペシャルビバレッジが提供スタート。1階メインバーの「バレルエイジド ティラミス ラテ」や、2階ティバーナ バーの「ジョイフル メドレー クリーム ティー ラテ with ストロベリー」など、ドルチェを楽しむような贅沢感のあるメニューが展開される。
加えて、3階アリビアーモ バーでは、冬の贅沢な夜を堪能するディナーセット「ARRIVIAMO BAR APERICENA」も用意。前菜からデザート、フリーフローのカクテル、そして最後の一杯のコーヒーまで五感がほどけるような贅沢な夜時間を満喫できるディナーセットが、ホリデースタイルになって登場する。
