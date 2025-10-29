¡ÖÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»Ò¤¬¡Ä¡×4·î¤ËÇ¯²¼ÃËÀ¤ÈÅÅ·âº§¡ª14ºÐ¤Ç¾×·â¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤âÌ³¤á¤¿27ºÐ¸µ¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ëà¥ß¥Ë¾æá»Ñ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡×¡Ö»þ¤ò´¶¤¸¤ë¡×
¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ä¥ß¥Ë¾æ¤ÇÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥³¡¼¥Ç¤Ë¡ª
¡¡2020Ç¯¤Ë¿Íµ¤¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡¢º£Ç¯4·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿27ºÐ¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤Îà¥ß¥Ë¾æá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Öº£µ¨¤ÏÂô»³¥ß¥Ë¾æ¤òÍú¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Âç¿Í²Ä°¦¤¯Ãå¤ì¤ë¥³¡¼¥Ç¤òÌÏº÷Ãæ¡×¤È½ñ¤¹þ¤ß¡¢ÊÉ¤Î¶á¤¯¤ËÎ©¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¤Î¤ÏÄ«Ä¹Èþºù(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ã¤È¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬Ãå¤ì¤ëµ¨Àá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¤Í¡×¤È¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤µ¤È²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¿§µ¤Éº¤¦»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ª¤¿¤¹¤¬¤ª»Ð¤µ¤ó¤Ë¡ª»þ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö²Ä°¦¤¯¤Æ¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¤¤Í¡ª¡×¡Ö¥ß¥Ë¾æ¶²ÉÝ30Âå¤Î»ä¤À¤±¤É¡¢»²¹Í¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡Ö¤¢¤Î¤³¤íÃæ³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿»Ò¤¬¤â¤¦¤´·ëº§¤µ¤ì¤Æ¡¢²ÈÄí¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¤È¤Ï¶Ã¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ä«Ä¹¤Ï¡¢14ºÐ¤À¤Ã¤¿2012Ç¯¤ËHKT48Âè2´üÀ¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£²ÃÆþÅö½é¤«¤éÁªÈ´Æþ¤ê¡¢13Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î2nd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥á¥í¥ó¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤Ç¡¢Åö»þ¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿ÅÄÅç²êÎÜ(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤È¥À¥Ö¥ë¥»¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤¿¡£20Ç¯1·î¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¡£º£Ç¯4·î¤Ë¡Ö¹â¹»À¸µ¯¶È²È¡×¤È¤·¤ÆÁá¤¯¤«¤é³èÌö¤·¤¿¼Â¶È²È¤Î»³ÆâÁÕ¿Í¤µ¤ó(24)¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£