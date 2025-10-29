¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¤ÎÂçÈôµå½ä¤ëà¼¹Ç°á¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥ÈÍ×µá¼Â¤é¤º¡¡ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏÀþ¿³´Þ¤á6¿ÍÀ©
¡¡¢¡SMBCÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º2025¡¡Âè4Àï¡¡ºå¿À¡½¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê29Æü¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤¬¡¢º¸Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Î¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î3²ó2»à°ì¡¢»°ÎÝ¡£ÌøÄ®Ã£¤ÎÂÇµå¤Ïº¸Íã¤Ø¤ÎÂçÈôµå¤Ë¡£¥Ý¡¼¥ë¶áÊÕ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤ÀÂÇµå¤Ëº¸ÍãÀþ¿³¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤òÀë¹ð¤·¤¿¤¬¡¢¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤¿¸å¡¢¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¥ê¥×¥ì¡¼¸¡¾Ú¤Î·ë²Ì¤Ï¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¥Õ¥¡¥¦¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡£ºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£°ìÈ¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ìµó3ÅÀ¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àþ¿³¤â¤¤¤ëÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¸«¤»¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Î¼¹Ç°¤Ï¼Â¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£