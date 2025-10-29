島袋寛子、“娘”たちとハロウィン仮装で仲良し3ショット「小さなお姫様達も」「めっちゃカワイイ hiroちゃんも素敵」 ドラマ『対岸の家事』で共演の子役たちとファンミで再会
SPEEDの島袋寛子（41）が29日、自身のインスタグラムを更新。自身も出演したTBS系の4月期ドラマ『対岸の家事〜これが、私の生きる道！〜』で自身の娘役で共演した子役・五十嵐美桜（2）と多部未華子が演じた専業主婦の娘役を演じた永井花奈（4）が、26日に東京都内で開催された自身のファンミーティングに登場したことを報告し、ハロウィン仮装をした3人の仲むつまじい写真と動画を公開した。
【写真・動画】キュートなハロウィン仮装姿でポーズ！島袋寛子＆共演子役との“再会”3ショット
投稿では、「FAN Me! TiDan!にドラマ "対岸の家事"で一緒だった永井花奈ちゃんと、五十嵐美桜ちゃんが遊びにきてくれました 白雪姫さんと子猫さん なんて可愛いいんでしょう 久しぶりに会えて嬉しすぎました！White love♪一緒に歌ってくれる人？と言った時、2人も手をあげてくれていてめちゃくちゃ可愛いかったー 笑 来てくれてありがとう また一緒に遊ぼうね」とうれしそうにつづった。
この投稿にファンからは「かわいすぎます」「嬉しいね クールなじゅりママとは180度違うのにw」「かわいい 写真嬉しい ありがとうございます!!」「小さなお姫様達も参加されていたんですね!!」「2人ともしっかり手を上げててとっても可愛かったですね」「かわいすぎます ぞうさん歌う？こくん。の頷きにときめいたのが忘れられません笑」「めっちゃカワイイ hiroちゃんも素敵」などのコメントが寄せられている。
