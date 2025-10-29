バレーボールには「SVリーグ」と「Vリーグ」があり、サッカーでいうJ1が「SVリーグ」、J2が「Vリーグ」にあたります。

【写真を見る】平日は介護士として働く迫選手／Vリーグデビュー戦の様子

今シーズン、Vリーグで戦う熊本の女子バレーボールチーム「フォレストリーヴズ」に、熊本信愛女学院でキャプテンを務めた期待のルーキーが加入しました。

チーム唯一の熊本出身選手のVリーグデビューに密着しました。

フォレストリーヴズ熊本の迫 海悠（さこ／みゆ）選手は、熊本信愛女学院高校出身で、キャプテンとして春高バレーにも出場した19歳、期待のルーキーです。

迫 海悠選手「人としてもプレーでも一番成長できると思ってフォレストに入った」

そんな迫選手は、平日は午前8時から午後2時まで病院で介護士として働いています。

迫 海悠選手「母が介護の仕事をしているので興味があった。お年寄りと関われて話もできて楽しい」

フォレストリーヴズの選手にチームからの報酬はありません。そのため、こうして病院で働きながら活動しているのです。

迫 海悠選手「ご飯の配膳や自分で食べられない方の食事介助など、最初は全然わからなかったけど覚えました」

練習は仕事の後 競技続行に恩師の一言

そして、仕事が終わるとすぐに練習へ。仕事と競技を両立する日々。1年前まで想像していなかった生活です。

それにもかかわらず、バレーボールの道に進んだのは恩師からの一言がきっかけでした。

迫 海悠選手「高校の監督から『まだプレーが見たい』と言われた」

友人からも「辞めるのはもったいない」と言われ、競技を続けることを決めました。

迫 海悠選手「ずっと応援してくれている人たちがいることを考えたらもっと頑張るべきかなと思った」

大学からの誘いもある中で地元・熊本のフォレストリーヴズを自らのステージに選びました。

祖父母のために デビュー戦へ挑む

その理由は、祖父・隆博さんと、祖母・久美子さんに少しでも多く活躍する姿を見せるためでした。

祖父は、6年ほど前、血液のがんとも言われる「多発性骨髄腫」を発症しました。

迫 海悠選手「祖父母が応援に来るのもきついと思うけど、どこにでも来てくれる、応援してくれているから頑張れている。熊本で開催される試合の数も増えたので、その分、プレーを見せられる機会も多くなると考えた」

そして迎えた開幕戦。

開幕スタメンの座を勝ち取った迫選手は、祖父母の前でVリーグデビューを果たしました。

祖母・久美子さん「大変嬉しいです」

祖父・隆博さん「孫がこうして頑張っているのを見に行くのが生きがい」

この日、チームは勝利。ただ、迫選手は得点を挙げられないまま2セット目以降、ベンチに下がりました。

試合後、祖父母の元へ向かいます。

迫 海悠選手「まだ何もできていないので いいところを見せられたら」

祖父・隆博さん「いつもはスパスパ決めるのにね、あすは一発決めるところば見せてほしい」

Vリーグ初得点を祖父母の前で。その一心で翌日もコートに立ち、初得点！

迫 海悠選手「1点目はあまり手に当たってなくて、自分の思い通りには行かなかったけど、1点決められてよかった」

迫選手はその後も得点を重ね、攻守でチームの2連勝に貢献しました。

祖母・久美子さん「安心しました」

祖父・隆博さん「お疲れ様でした。頑張ったね」

大好きな祖父母のためにこれからもコートに立ち続けます。

迫 海悠選手「始まったばっかりなので、これからどんどん成長して行けたら。これからも精一杯プレーしているところを見せていきたい」