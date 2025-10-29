「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、阪神−ソフトバンク」（２９日、甲子園球場）

五回、阪神先発・高橋の左腕にソフトバンク・周東の打球が直撃し、緊急降板するアクシデントがあった。

阪神が１点ビハインドの五回１死一、二塁の守備。初球を打ち返した周東の鋭い打球が投手方向へ飛び、高橋は右手にはめたグラブを出して捕球を試みたが、打球はグラブをかすめて左肘外側付近を直撃した。それでも高橋は一塁方向に転がった打球に全力疾走で反応。ボールを処理した一塁・大山が二塁に送球したがセーフで、１死満塁となった。

高橋のもとにはすぐに安藤コーチやトレーナーが駆けつけ、高橋は治療を受けるためにベンチ裏へ。その後、藤川監督が２番手・畠への投手交代を告げた。

利き腕への打球直撃に球場も騒然。高橋はグラウンドに戻ることなく、７５球で交代した。

１死満塁で登板した畠は続く柳町の左犠飛で０−２に。山川へ四球を与え２死満塁としたが、最後は栗原を空振り三振に仕留めて、甲子園が大歓声に包まれた。

先発の高橋は４回１／３を６安打２失点だった。