「埼玉新聞栄冠賞・Ｓ３」（２９日、浦和）

良血・スレイマンが４馬身差Ｖ。ＪＲＡからの転入初戦を１番人気に応えて、７歳にして待望の重賞初制覇。「第４６回浦和記念・Ｊｐｎ２」（１１月２６日・浦和）への優先出走権もゲットした。逃げた９番人気の紅一点・ツーシャドーが２着に粘り、３着に２番人気のツウカイノキズナが入った。

昨年のテレ玉杯オーバルスプリントでは２着。舞台は違えどスレイマンが２度目の浦和で素質開花ののろしを上げた。

デビュー３戦目からダートに転身。これまでＧ３で２着２回。国内外でＧ１を７勝したジェンティルドンナを姉に持つ“超”良血馬が７歳の秋、新天地でようやくタイトルをつかんだ。逃げるツーシャドーに４角手前で外から並びかけると、直線は鞍上の右ステッキに応えて一気に突き放した。４馬身差の完勝に、御神本は「内枠でちょっと出して行ったので１周目は（ハミを）かんだけど、向正面に入ってからはリズム良く行けた。ポテンシャルの高さを見せることができてホッとした」と胸をなで下ろした。

この日、ＢＣフィリー＆メアスプリント・米Ｇ１に挑戦予定だったフェブランシェの取消を発表したばかりの藤田輝師の心中は複雑だが、２２日のマイルＧＰ（ゴールドレガシー）に続く２週連続重賞Ｖには「強い勝ち方をしてくれて、うれしいですね」と素直に喜んだ。重賞ウイナーぞろいの厩舎に頼もしい一頭が加わった。次は浦和記念で重賞連勝を狙う。