¶â»Ò·ÃÈþ»á¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ò¹âÉ¾²Á¡ÖÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¸µ½°±¡µÄ°÷¤Î¶â»Ò·ÃÈþ»á¤¬£²£¹Æü¡¢Âçºå¡¦£Á£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¡Ö£î£å£÷£ó¤ª¤«¤¨¤ê¡×¤Ë½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂÐ¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï£²£¸Æü¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤È¤â¤ËÊÆ¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÌîµå´ÑÀï¸å¡¢ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤ó¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¡¦¥ï¥ó¡×¤Ë¹â»Ô¼óÁê¤òÆ±¾è¤µ¤»¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£¿Ü²ì¤Ë¤¢¤ëÊÆ³¤·³²£¿Ü²ì´ðÃÏ¤Î¸¶»ÒÎÏ¶õÊì¥¸¥ç¡¼¥¸¡¦¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î´ÏÆâ¤Ç°ì½ï¤Ë±éÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¶â»Ò»á¤Ï¡Ö¸ø¼°¤Ê¼óÇ¾²ñÃÌ¤ËÎ×¤àÁ°¤Ë¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÌîµå¤ò¸«¤¿¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤ËÌîµå¤ÎÏÃ¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤´¤¯°ÂÇÜ¡Ê¿¸»°¸µ¼óÁê¡Ë¤µ¤ó¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢»ä¤«¤é¸«¤ë¤È¡£°ÂÇÜ¤µ¤ó¤Ã¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤â´Þ¤á¤Æ¥¦¥¤¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¤³¤È¤â¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¤³¤È¤Þ¤Ç¤ä¤ëÊý¤À¤Ã¤¿¡£°ÂÇÜ¼°¤ÎÂÐ¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¡¢ô¥¤È¤·¡¢µ£Á³¤È¤·¤¿Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÂÖÅÙ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¤Ë¤³¤ä¤«¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢É¬¤ºÌÜ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÜÎÏ¤Î¶¯¤µ¤¬Áê¼ê¤ËÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¤¥ê¡¼¥À¡¼¤ò¹¥¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¯¤Î¤Ç¡¢É¾²Á¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤«¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£·ë²Ì¡¢¡Ø¥É¥Ê¥ë¥É¤È¥µ¥Ê¥¨¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¸Æ¤Ó¹ç¤¨¤ë´Ø·¸¤òºî¤ì¤¿¡×¤ÈÉ¾¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥Þ¥ê¡¼¥ó¡¦¥ï¥ó¤Ç¤Î¶õ¤Î¥é¥ó¥Ç¥Ö¡¼¤Ë¿¨¤ì¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥ó¡¦¥ï¥ó¤ËÆüËÜ¤ÎÁíÍý¤ò¾è¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¶õÊì¤Ç°ì½ï¤Ë²£¿Ü²ì¤Î´ðÃÏ¤Ë°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüÊÆ´Ö¤Î¶¯¸Ç¤ÊÆ±ÌÁ´Ø·¸¤Ã¤Æ¤Î¤òÂÐÃæ¹ñ¤È¤«¡¢ÂÐ³°Åª¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÈó¾ï¤ËÂç¤¤ÊÀ®²Ì¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÂçÀä»¿¤·¤¿¡£