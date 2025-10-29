鹿児島市の中学校で28日夜、火事があり、校長室の一部が焼けました。校長室にあった延長コードの漏電が原因とみられています。

警察と消防によりますと28日午後7時半ごろ、鹿児島市の西陵中学校で「1階から炎が見える」などと消防に複数通報がありました。

この火事で、1階の校長室の壁の一部が焼けたということです。当時、校舎に人はおらず、けが人はいませんでした。

（記者）「一夜明け、火事が起こった校長室の近くに来ていますが、まだ辺りには焦げたようなにおいが漂っています」

消防と警察から「部屋にあった古い延長コードの漏電が火事の原因」と説明があったということで、29日は通常通り授業が行われました。

（西陵中学校 山下信久校長）「（延長コードの）経年劣化による漏電による発火ということを聞いている。子どもたちを動揺させたくないので、（授業は）きょうもあすも普通通りやる」

鹿児島市教育委員会では、被害について確認した上で、市内の学校の古くなった設備の点検を行うかなど検討するとしています。

延長コードの劣化が原因とみられるということですが、家庭での注意点をまとめました。

傷ついたコードを使ったり、コードを束ねたまま使ったりしないでください。コードに負荷がかかり、内部が断線して出火する可能性があります。

電源タップを繋ぎ足す「たこ足配線」は行なわないでください。コンセントが熱を持ち火災につながるおそれがあります。

差し込みプラグはしっかりとコンセントに差し込みましょう。隙間にたまったごみやほこりが原因で発火するおそれがあります。こまめに点検するようにしてください。

最後に、アイロンなどはスイッチの切り忘れが火事の原因となります。使わないときはスイッチを切ることはもちろん、使用後はコンセントから抜くくせをつけましょう。

・