11月4日23時59分まで開催中のAmazon「スマイルSALE」では、クリエイティブメディアのPCスピーカー「Pebble」やDolby Atmos対応サウンドバー「Stage 360」などがセールとなっている。また、MEMSドライバーを搭載した完全ワイヤレスイヤフォン「Aurvana Ace」などには10％ OFFのクーポンが用意されている。10月29日16時に編集部が確認したところ、Pebbleは通常2,180円のところ10％ OFFの1,962円だった。

PebbleにLEDライトを搭載した「Pebble SE」も10％ OFFの2,682円となっているほか、USB DAC、Bluetooth機能も備えた「Pebble V3」は15％ OFFの4,658円だった。

サウンドバーでは、Dolby Atmos対応でサブウーファー付きの「Stage 360」が10％ OFFの28,620円、ピーク出力160Wの「Stage Pro」が10％ OFFの17,820円、PC用「Stage SE」も10％ OFFの7,537円だった。

xMEMSドライバーを搭載した完全ワイヤレスイヤフォン「Aurvana Ace」はタイムセール対象ではないものの、11月4日まで使える10％ OFFクーポンが配布中。適用すると8,164円で購入できる。

そのほか「Aurvana Ace 2」は20％ OFFの14,220円で、さらに10％ OFFクーポンで12,798円、「Aurvana Ace Mimi」も10％ OFFクーポン適用で17,820円となっている。

※セール開催・内容・価格等は、予告なく変更となる場合があります。正確な情報は、販売ページでご確認ください