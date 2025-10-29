欧州株 英ＦＴ指数が最高値更新、鉱山株など買われる
東京時間19:16現在
英ＦＴＳＥ100 9740.83（+44.09 +0.46%）
独ＤＡＸ 24293.81（+15.18 +0.06%）
仏ＣＡＣ40 8211.23（-5.35 -0.06%）
スイスＳＭＩ 12338.73（-21.42 -0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ
米株価指数先物 時間外取引
東京時間19:16現在
ダウ平均先物DEC 25月限 47775.00（-120.00 -0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限 6935.25（+9.50 +0.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限 26235.75（+72.25 +0.28%）
