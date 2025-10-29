欧州株　英ＦＴ指数が最高値更新、鉱山株など買われる
東京時間19:16現在
英ＦＴＳＥ100　 9740.83（+44.09　+0.46%）
独ＤＡＸ　　24293.81（+15.18　+0.06%）
仏ＣＡＣ40　 8211.23（-5.35　-0.06%）
スイスＳＭＩ　 12338.73（-21.42　-0.17%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間19:16現在
ダウ平均先物DEC 25月限　47775.00（-120.00　-0.25%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限　6935.25（+9.50　+0.14%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 25月限　26235.75（+72.25　+0.28%）