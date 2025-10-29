吉瀬美智子、プライベートでも仲良しの井川遥と“三角関係” 堺雅人「すごい世界でありがたい」
俳優の堺雅人（52）、井川遥（49）、吉瀬美智子（50）が29日、都内で行われた映画『平場の月』（11月14日公開）の完成披露試写会に参加した。
【動画】堺雅人、井川遥＆吉瀬美智子と禁断の三角関係！？「奥さんが吉瀬さんで恋人が井川さんってすごい世界」
堺が演じるのは、妻と別れ、地元に戻り印刷会社に再就職し、慎ましく、平穏に生活する、そんなどこにでもいるような主人公・青砥健将。井川は、青砥が中学生時代に想いを寄せていた須藤葉子を演じる。青砥の元妻役で吉瀬が出演する。
井川と吉瀬はプライベートで大の仲良し。共演は初めてだそうで、吉瀬は「こうやって（舞台あいさつで）話すのがちょっと変な感じがする」と照れていた。三角関係で板挟みになった青砥を演じた堺だが「奥さんが吉瀬さんで、恋人が井川さん。すごい世界でありがたいと思いました（笑）」とぶっちゃけていた。
『半沢直樹』（13年、20年）、『真田丸』（16年）、『VIVANT』（23年）と、その年を代表する連続ドラマで主演を務めてきた堺だが、映画では『DESTINY 鎌倉ものがたり』（17年）以来8年ぶりの主演作となる。
本作は、2018年に刊行された朝倉かすみ氏による同名小説（光文社）の映画化。男女の心の機微を繊細に描き、各紙書評にて絶賛され、第32回山本周五郎賞を受賞し、第161回直木賞にノミネートされた。35年ぶりに再会した中学時代の同級生同士。お互い独り身となり、さまざまな人生経験を積んだ2人が意気投合し、中学生以来、離れていた35年のときを埋め、心を通わせていくストーリーは「こんな“大人の恋愛小説”は読んだことがない！」と多くの話題を呼び、発売当初から映像化権のオファーが30社以上にのぼり、満を持して映画化される運びとなった。
そのほか、坂元愛登、一色香澄、中村ゆり、椿鬼奴、大森南朋、土井裕泰監督も参加した。
