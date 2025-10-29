NY地下鉄のホーム下から子犬を救出！ペットホテルから脱出し迷子に…高速道路では子ネコ救出　アメリカ

アメリカ・ワシントン州で22日、高速道路の地面に寝転がっている警察官が目撃されました。

何をしているのかというと、“子猫の救出”です。

中央分離帯にある壁の隙間にいた子猫。

どうやってここまで来たのかは分かりませんが、無事に救出されました。

パトカーに乗せて動物病院へ。

少し元気がないようにも見えますが、大丈夫なのでしょうか。

しかし、動物病院に向かう車の中では、「ニャー！」と警察官と会話ができるほど元気いっぱいの様子を見せていました。

その後、骨折していることが分かりましたが、ものすごい早さで回復中。

メスの子猫は自分たちの仲間を意味する“トルーパー”（州警察官）と名付けられ、警察官に引き取られたということです。

一方、ニューヨークで16日、地下鉄のホームに迷い込んだ動物がいました。

ホームの下でお座りをしていたのは、ふさふさの黒い毛が特徴の子犬です。

無事に救出後、警察官たちは思わずモフモフ。

その後、飼い主に無事引き取られました。

子犬の名前はヘラジカという意味の“ムース”。

ペットホテルから逃げ出して、地下鉄に迷い込んだということです。