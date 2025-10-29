NHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』に出演しているくっきー！が自身のInstagramを更新し、横浜流星とのツーショットを公開した。

投稿では、蔦屋重三郎を演じる横浜と勝川春朗（のちの葛飾北斎）を演じるくっきー！が並び立ち、肩に手を置き合う姿を披露。しかし、くっきー！の顔は“肥大”しており、キャプションには「#蔦重様と」「#キラキラ蔦重様のおかげで」「#爆肥大でございます」と記されている。また背景には、北斎の代表作として知られる「神奈川沖浪裏」を思わせるきらめく波のビジュアルが重なっている。

一方、『べらぼう』公式Instagramでは、横浜と太田光演じる“大当開運”の相見との対面シーンが紹介された。「評判の人相見、その名も大当開運役は太田光さん。蔦重さんはいったい何の相なのでしょう…？」とのコメントとともに、机越しに真剣なまなざしを交わす様子と笑顔の太田のカットが公開された。

さらに、須原屋を演じる里見浩太朗のクランクアップも報告。穏やかな笑顔で横浜と肩を並べるツーショットとともに、「向かい風にも歩みを止めず、時代をリードする須原屋と蔦重。浮かれて華やいだ江戸をもう一度！とバトンを受け取った蔦重でした」との一文が添えられた。（文＝リアルサウンド編集部）