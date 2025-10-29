Diosが、ニューアルバム『Seein’ Your Ghost』を本日リリースした。

本作は、「もっともっと多くの人に聴いてほしい」という思いのもと、作詞・作曲・編曲すべてをメンバー3人だけで手掛けた渾身の一枚が完成した。また全ての歌詞はたなか（Vo）の制作の根底に常に存在してきた“喪失”を軸に紡がれているという。

整形メイクがSNSで話題となったトリンドル玲奈主演ドラマ『レプリカ 元妻の復讐』のエンディングテーマとしても注目を集めた「B.U.G.」を始め、ピエール中野（凛として時雨）がドラムで参加したギターポップロック「花霞」など先行配信している楽曲のほか、低音のグルーヴが身体を揺らすストリート感あるエレクトロトラック「ジレンマ」、たなかが“好きすぎる”と語るIchikaのギターが光るLo-fi Hip Hop調の「周回遅れ」などダークで美しい余韻を残しつつもJ-POP／J-ROCKを軸に据えた、ジャンルを超えるバラエティ豊かな9曲が揃った。

▲『Seein’ Your Ghost』ジャケット写真

CDは完全生産限定盤と通常盤の2形態が発売中。完全生産限定盤ではそのままキーホルダーとして付けることができるCDや「B.U.G.」のアートワークを模したチャームなどが同梱されたブリスターパック仕様になっている。追加生産のないレアアイテムになっているとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

そんなアルバムを携え、Diosは全国5都市を巡るツアー＜Dios Tour 2025 / Dance With Your Ghost＞を開催。チケットが現在販売中だ。DiosのオフィシャルSNSでは、チケット購入者がSNSにて使用できるスペシャル画像も配布中だ。チケットを購入したらハッシュタグ「#Dios_DanceGhost」を付けて画像を投稿し、ツアー開催までの期間を盛り上げてほしい。

◆ ◆ ◆

◾️たなか コメント

どうあがいたって誰しも何かを失いながら生きている。そもそも何かを得ることは何かを失うことだし。暮らしの陰で息づく喪失と、それに向き合う姿を描いた音楽たちです。よき喪失を！

◆ ◆ ◆

◾️Ichika Nito（G, Comp）コメント

今回のアルバムでは、アレンジやサウンドデザインなど、より深い部分で楽曲の構築に関わりました。いくつかの曲ではベースも弾いているので、そこにもぜひ耳を傾けてください。

◆ ◆ ◆

◾️ササノマリイ（Key, Comp）コメント

Diosとしてのひとつの区切り、原点回帰とやりたい事と挑戦、いろいろと詰め込んだつもりです。あなたのそばにある音楽でありますように。

◆ ◆ ◆

◾️アルバム『Seein’ Your Ghost』 ▲『Seein’ Your Ghost』ジャケット写真 発売日：2025年10月29日（水）

Format：CD[DDDR-1009] / Digital

Label：Dawn Dawn Dawn Records

配信URL：https://orcd.co/seein_urg

購入URL：https://dios.lnk.to/SYG_CD

◾️＜Dios Tour 2025 / Dance With Your Ghost＞ 2025年11月16日（日）北海道・PANY LANE24

2025年11月26日（水）福岡・DRUM LOGOS

2025年11月28日（金）大阪・GORILLA HALL

2025年12月02日（火）名古屋・ DIAMOND HALL

2025年12月09日（火）東京・Zepp DiverCity（TOKYO） 金額：

スタンディング \6,000（ドリンク代別）

指定席 \6,800（ドリンク代別）※東京公演のみ ▼チケット一般発売中

https://w.pia.jp/t/dios/