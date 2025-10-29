東京Vがチケット転売に対して注意喚起「やむを得ず譲渡する際は…」
東京ヴェルディは29日、11月開催予定のホームゲームでチケット転売の疑いがある取引を確認したと発表した。
クラブは「東京ヴェルディ試合運営管理規定」「東京ヴェルディ公式ファンクラブ会員規約」「Jリーグチケットサービス利用規約」に基づき、主催者の許可なくチケットを転売する行為を禁止している。
2025シーズンからは「チケット不正転売禁止法」の要項を満たした「特定興行入場券」としてチケットを販売。違反が確認された場合には厳正に対処する方針を示している。
クラブは公式サイトを通じ、「やむを得ずチケットの譲渡を行う際は、必ずJリーグチケット公式リセールをご利用いただきますようよろしくお願いします」と発信。キャンセルや席種変更、小中高から一般カテゴリーへのランクアップは理由を問わず受け付けないとし、「一人でも多くのお客さまに、快適なスタジアム観戦の機会をご提供できるよう、ご理解ご協力のほど、よろしくお願いします」と呼びかけた。
