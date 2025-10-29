INORANが、9月にリリースしたアルバム『ニライカナイ-Rerecorded-』を引っ提げて開催している全国ツアー＜TOUR Determine 2025＞の合間を縫って、2016年以来、9年ぶりとなる中国公演を開催した。

ドラマ主題歌に起用された「I for You」で、LUNA SEAのアジアでの人気に火が付いたのは今をさかのぼり、27年前のことだ。それから長い時間を経てもなお、根強いLUNA SEAファンが多く存在している中国語圏。ソロではもちろんLUNA SEAとしても、単独ライブは初開催となった10月21日の北京公演。そして、2016年以来の再訪となった10月23日の上海公演。両会場には、LUNA SEAやINORANソロライブのグッズTシャツに身を包んだ多くのファンが詰めかけた。

ライブは、現在開催中の国内ツアーでもオープニングを飾る「Determine」でスタート。続く「Diffused reflection」など、最新作『ニライカナイ-Rerecorded-』を主軸にした国内ツアー＜TOUR Determine 2025＞の要素を織り交ぜながら、「Awaking in myself」「grace and glory」といったロック色の強いナンバーを中心に据えた中国ツアーならではのスペシャルメニュー。

「大家好 我是INORAN！」とINORANが中国語で挨拶をすると、フロアのオーディエンスは大歓声で反応。その歓待ぶりは凄まじく、日本語で歌われる「ニライカナイ-Rerecorded-」収録曲も英語詞の楽曲群も、言葉に関係なくフロアを大きく揺らし、オーディエンスの熱気に煽られるようにしてステージ上のINORANとバンドメンバーもテンション高いステージを展開。ステージを左右へ行き来し、少しでも近くへ行こうとフロアへ身を乗り出し、しきりにオーディエンスとコミュニケーションを取るINORANの姿も印象的だった。

帰国後は、間髪あけず国内ツアーに戻り、10.25水戸ライトハウス、10.26柏パルーザと、ライブを敢行したINORAN。この後は、愛知・名古屋CLUB QUATTRO、静岡・LIVE ROXY静岡、そして、ツアーファイナルとなる東京・渋谷CLUB QUATTROへと、さらに加速度を付けてツアー終盤戦を駆け抜けていく。

さらに、ツアーファイナルへ向けて新たなティーザー動画も公開された。毎公演、ライブが終わるたびに「#イノショ」というハッシュタグを付けたライブ中のショットが多数投稿され、その熱いライブの様子がSNSで拡散されている本ツアー。残り3公演、さらなる進化を遂げていくであろうINORANの最新ツアーを、決して見逃さないでいただきたい。

■アルバム『ニライカナイ -Rerecorded-』

発売日：2025年9月24日（水） ◆通常盤（CD only）

品番：KICS-4228 POS：4988003- 660208

アルバム価格：定価3,520円（税込）

・通常盤先着購入特典：チケットファイル

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4228/ ・収録内容

01. Determine

02. Unstoppable

03. Diffused reflection

04. Walk along

05. Cloudiness

06. 時の色

07. Anything

08. I miss you

09. Discus

10. 存在のカケラ ◆KING e-SHOP限定盤 -LP SIZE DIGIPAK仕様-

仕様：CD + Blu-ray ＋ 写真集 -LP SIZE デジパック仕様-＋オリジナルTシャツ

品番：NKZC-60/61 POS：4988003-656812

価格18,700円（税込）

商品ページ：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gECB-1801/

・CD：通常盤と同内容

・Blu-ray収録内容（予定）

「Determine」 Music Video

Making of「ニライカナイ -Rerecorded-」

・オリジナル写真集

・オリジナルTシャツ（サイズM / L / XL）

・初回封入特典：購入者限定イベント抽選参加券

イベント開催日程：11月22日（土）

会場：当選者のみにお知らせいたします。

イベント内容：トーク＆握手会

詳細：https://www.kingrecords.co.jp/cs/t/t16428/

■＜INORAN TOUR Determine 2025＞ 2025年 ※終了公演は省略 11月01日（土） 名古屋CLUB QUATTRO

OPEN 16:15 / START 17:00 11月02日（日） LIVE ROXY 静岡

OPEN 16:30 / START 17:00 11月15日（土） 渋谷CLUB QUATTRO

OPEN 16:15 / START 17:00 ◆チケット料金

通常チケット（スタンディング）

前売￥8,000（税込）/当日￥8,500（税込）

※ドリンク代別 ▼各プレイガイドにてチケット好評発売中

イープラス https://eplus.jp/inrn2025/

ローソンチケット https://l-tike.com/inrn2025/

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/inrn2025/